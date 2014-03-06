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Все из: Народный фронт

Соглашение о возможном объединении «БПП» и «Народного фронта» до сих пор не достигнуто, – Денисенко

Соглашение о возможном объединении «БПП» и «Народного фронта» до сих пор не достигнуто, – Денисенко

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Народный депутат Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина» Переговоры касательно возможного объединения политсил «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» ведутся последние два года, однако договоренность до сих пор не достигнута. Об этом в эфире «Вечернего


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Яценюк и Турчинов возглавили новую партию «Народный фронт»

Яценюк и Турчинов возглавили новую партию «Народный фронт»

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Премьер Украины Арсений Яценюк и спикер Верховной Рады Александр Турчинов возглавили новую украинскую партию «Народный фронт». Соответствующее решение было принято в ходе первого этапа съезда партии в среду. Яценюк единогласно был избран главой политсовета партии, Турчинов — руководителем Центрального штаба


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