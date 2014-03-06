Полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина, которую организовал житель Суворовского района Одессы. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции. «Установлено, что 27-летний одессит по своему месту жительства изготовлял амфетамин и через созданный интернет-сайт распространял его в других областях