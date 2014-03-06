Полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина, которую организовал житель Суворовского района Одессы. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции. «Установлено, что 27-летний одессит по своему месту жительства изготовлял амфетамин и через созданный интернет-сайт распространял его в других областях Читать далее
В Киеве сотрудники милиции изъяли у двух иностранных граждан партию героина весом свыше 50 кг, ее стоимость по ценам «черного» рынка составляет $7 млн. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. «Сейчас в столице и нескольких областях Украины Читать далее
В Крыму был задержан гражданин России, приехавший поездом Москва-Евпатория. В ходе проведения личного досмотра в кармане шорт мужчины в презервативе (т.е. способом, который затрудняет обнаружение) было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета общим весом около 1 грамма, Читать далее