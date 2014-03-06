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Все из: наркотики

В Одессе обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

В Одессе обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина

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Полицейские обнаружили нарколабораторию по изготовлению амфетамина, которую организовал житель Суворовского района Одессы.  Об этом информирует пресс-служба Нацполиции. «Установлено, что 27-летний одессит по своему месту жительства изготовлял амфетамин и через созданный интернет-сайт распространял его в других областях


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В Киеве изъяли рекордную партию героина — свыше 50 кг.

В Киеве изъяли рекордную партию героина — свыше 50 кг.

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В Киеве сотрудники милиции изъяли у двух иностранных граждан партию героина весом свыше 50 кг, ее стоимость по ценам «черного» рынка составляет $7 млн. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. «Сейчас в столице и нескольких областях Украины


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В Крыму поймали россиянина, приехавшего на Казантип с амфетамином в презервативе

В Крыму поймали россиянина, приехавшего на Казантип с амфетамином в презервативе

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В Крыму был задержан гражданин России, приехавший поездом Москва-Евпатория. В ходе проведения личного досмотра в кармане шорт мужчины в презервативе (т.е. способом, который затрудняет обнаружение) было обнаружено порошкообразное вещество белого цвета общим весом около 1 грамма,


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