Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "налоги"

Все из: налоги

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

Нет комментариев

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


Читать далее
Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Нет комментариев

Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


Читать далее
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Нет комментариев

Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки  Ведомости Full coverage Источник


Читать далее
Долги по налогам в Украине выросли в 3,8 раза

Долги по налогам в Украине выросли в 3,8 раза

Нет комментариев

Долг по уплате налогов и сборов в бюджет в 2014-2016 годах вырос в 3,8 раза, до 59 млрд грн., по данным Счетной палаты Украины. Основная часть налогового долга была сформирована за счет налога на добавленную стоимость,


Читать далее
В Украине вводятся новые правила заполнения декларации о доходах

В Украине вводятся новые правила заполнения декларации о доходах

Нет комментариев

Налоговая решила упростить процесс для физлиц С 1 января 2016 года с целью упрощения и уменьшения времени для заполнения налоговой декларации ее объем сокращается до 1 листа, а количество приложений с 7 до 4. Об этом


Читать далее
Налогоплательщики заявили 2,87 млрд грн для налогового компромисса

Налогоплательщики заявили 2,87 млрд грн для налогового компромисса

Нет комментариев

Государственная фискальная служба (ГФС) Украины за месяц со дня вступления в силу закона о налоговом компромиссе по состоянию на 17 февраля получили 614 заявлений налогоплательщиков на общую сумму 2,87 млрд грн, из которой 1,483 млрд грн


Читать далее
Из-за роста налогов и девальвации бензин в феврале подорожает до 24 грн/л

Из-за роста налогов и девальвации бензин в феврале подорожает до 24 грн/л

Нет комментариев

На рынке нефтепродуктов складывается кризисная ситуация, связанная с лавинообразным ростом цен вследствие комплекса факторов: девальвации гривны, повышения налогов и роста ценна сырую нефть (c $45 до $60/барр.). При курсе доллара в 26 грн стоимость бензина А-95


Читать далее
Стр 1 из 10 12345...»
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top