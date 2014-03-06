ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не
Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки Ведомости Full coverage Источник
Долг по уплате налогов и сборов в бюджет в 2014-2016 годах вырос в 3,8 раза, до 59 млрд грн., по данным Счетной палаты Украины. Основная часть налогового долга была сформирована за счет налога на добавленную стоимость,
Налоговая решила упростить процесс для физлиц С 1 января 2016 года с целью упрощения и уменьшения времени для заполнения налоговой декларации ее объем сокращается до 1 листа, а количество приложений с 7 до 4. Об этом
Государственная фискальная служба (ГФС) Украины за месяц со дня вступления в силу закона о налоговом компромиссе по состоянию на 17 февраля получили 614 заявлений налогоплательщиков на общую сумму 2,87 млрд грн, из которой 1,483 млрд грн
На рынке нефтепродуктов складывается кризисная ситуация, связанная с лавинообразным ростом цен вследствие комплекса факторов: девальвации гривны, повышения налогов и роста ценна сырую нефть (c $45 до $60/барр.). При курсе доллара в 26 грн стоимость бензина А-95