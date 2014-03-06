Размещено: 07.03.2018 В период с 2005 года на сегодняшний момент из украинской экономики было извлечено в районе $105 млрд, которые ушли в экономику РФ и стран-поставщиков Европы. Об этом в эксклюзивном комментарии для телеканала NEWSONE заявил Читать далее
Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой напомнил, что в течение 25 лет Россия с помощью дешевого газа и другими ресурсами «искусственно поддерживала независимость Украины». Решение «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом» положит конец этой практике, считает депутат. «После Читать далее
Сегодня, 10:44 Просмотров: … Проблема с нехваткой голубого топлива скоро решится Фото: «Сегодня»; «Газпром». Коллаж: «Сегодня» Демарш российского «Газпрома», который отказался поставить газ Украине, не приведет к изменению курса гривни. Такое мнение выразил экономист Борис Кушнирук. Читать далее
Фото Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images
Решение Стокгольмского арбитража по транзитному газовому спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» спровоцировало новую газовую войну между Украиной и Россией. Шведский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Читать далее
Слободской край Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта. От этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. «Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и Читать далее
Государственная фискальная служба Украины оштрафовала главу НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева на 8,3 млрд грн Об этом Коболев заявил на своей странице в Facebook, информирует «ДС». «А вот и поздравления с победой в Стокгольме, которое я сегодня Читать далее
Вчера, 20:09 Просмотров: … Советник НАК «Нафтогаз» готовит предложения по управлению ГТС Фото:president.gov.ua В настоящее время более десятка всемерно известных компаний заявили об интересе к участию в управлении украинской газотранспортной системой, сообщила пресс-служба президента Украины.
«Работа Читать далее