Кроме того: газовый шантаж РФ навредит ей самой, из лап ФСБ освободили двух пограничников, а россияне продолжают позориться, продуцируя фейки «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные Читать далее
Уставный фонд НАКа вырос почти на 105 млрд грн Кабинет министров Украины увеличил уставный фонд Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 160,5 млрд грн. Об этом говорится в постановлении правительства №362 от 4 июня 2015 г. Читать далее
Он позволит поставлять из ЕС 10 млрд кубометров газа НАК «Нафтогаз Украины» и польская компания «Гез систем» подписали соглашение о строительстве газопровода, который позволит поставлять из Евросоюза 10 млрд кубометров газа — речь идет не только о Читать далее
Пока эта дата устраивает все стороны переговоров — Украину, Евросоюз и Россию. Украина, Россия и Европейская комиссия согласовали проведение трехсторонней встречи по газовым вопросам 26 сентября в Берлине, сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Читать далее
Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о том, что Россия и Украина готовы провести 6 сентября трехстороннюю встречу по газу и ждут согласования от Еврокомиссии. «Нам удобно с (главой Минэнерго Украины – Ред.) Проданом Читать далее
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что вернули платеж стоимостью $ 10,5 млн безосновательной платы за транзит российской ОАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала украинская компания во вторник. По словам украинской газовой компании, данный Читать далее
ОАО «Газпром» допускает появление неденежных форм расчетов за природный газ для Украины. Об этом говорится в ежеквартальном отчете российского газового монополиста. «В условиях, когда Украина не исполняет договоренности, ОАО «Газпром» в полном соответствии с действующим контрактом с 16 июня Читать далее