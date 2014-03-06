ОАО «Газпром» допускает появление неденежных форм расчетов за природный газ для Украины. Об этом говорится в ежеквартальном отчете российского газового монополиста. «В условиях, когда Украина не исполняет договоренности, ОАО «Газпром» в полном соответствии с действующим контрактом с 16 июня