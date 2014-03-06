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Все из: Нафтогаз Украины

Позитив недели. «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему RAM UAV

Позитив недели. «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему RAM UAV

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Кроме того: газовый шантаж РФ навредит ей самой, из лап ФСБ освободили двух пограничников, а россияне продолжают позориться, продуцируя фейки «Спецтехноэкспорт» представил новую беспилотную боевую систему Украинское госпредприятие «Спецтехноэкспорт» показало на международной выставке UMEX 2018 в Абу-Даби (Объединенные


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Кабмин увеличил уставный фонд «Нафтогаза» до 160,5 млрд грн

Кабмин увеличил уставный фонд «Нафтогаза» до 160,5 млрд грн

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Уставный фонд НАКа вырос почти на 105 млрд грн Кабинет министров Украины увеличил уставный фонд Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» до 160,5 млрд грн. Об этом говорится в постановлении правительства №362 от 4 июня 2015 г.


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Украина с Польшей договорились о строительстве газопровода

Украина с Польшей договорились о строительстве газопровода

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Он позволит поставлять из ЕС 10 млрд кубометров газа НАК «Нафтогаз Украины» и польская компания «Гез систем» подписали соглашение о строительстве газопровода, который позволит поставлять из Евросоюза 10 млрд кубометров газа — речь идет не только о


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Украина подтвердила, что газовые переговоры состоятся 26 сентября в Берлине

Украина подтвердила, что газовые переговоры состоятся 26 сентября в Берлине

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Пока эта дата устраивает все стороны переговоров — Украину, Евросоюз и Россию. Украина, Россия и Европейская комиссия согласовали проведение трехсторонней встречи по газовым вопросам 26 сентября в Берлине, сообщила пресс-секретарь Министерства энергетики и угольной промышленности Украины


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Новак: Россия и Украина согласовали трехстороннюю встречу по газу

Новак: Россия и Украина согласовали трехстороннюю встречу по газу

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Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о том, что Россия и Украина готовы провести 6 сентября трехстороннюю встречу по газу и ждут согласования от Еврокомиссии. «Нам удобно с (главой Минэнерго Украины – Ред.) Проданом


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Украина вернула «Газпрому» $ 10,5 млн «безосновательной» платы за транзит

Украина вернула «Газпрому» $ 10,5 млн «безосновательной» платы за транзит

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В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что вернули платеж стоимостью $ 10,5 млн безосновательной платы за транзит российской ОАО «Газпром». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовала украинская компания во вторник. По словам украинской газовой компании, данный


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«Газпром» допускает появление неденежных форм расчетов за газ для Украины

«Газпром» допускает появление неденежных форм расчетов за газ для Украины

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ОАО «Газпром» допускает появление неденежных форм расчетов за природный газ для Украины. Об этом говорится в ежеквартальном отчете российского газового монополиста. «В условиях, когда Украина не исполняет договоренности, ОАО «Газпром» в полном соответствии с действующим контрактом с 16 июня


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