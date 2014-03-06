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Все из: НАБУ

Создание антикоррупционного суда будет способствовать иностранным инвестициям в Украину, — Самуэльсен

Создание антикоррупционного суда будет способствовать иностранным инвестициям в Украину, — Самуэльсен

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Притоку иностранных инвестиций в Украину будет способствовать эффективная борьба с коррупцией и скорое антикоррупционного образования суда. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, передает корреспондент РБК-Украина. «Для того, чтобы способствовать торговле, нужно сделать


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НАБУ отмечает риски дестабилизации банковской системы из-за законодательного популизма и нападений на банки

НАБУ отмечает риски дестабилизации банковской системы из-за законодательного популизма и нападений на банки

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Нападения на банковские учреждения и законодательный популизм несут риски дестабилизации банковской системы, считают в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). “Действия, направленные против банков, по сути, являются диверсией в финансовой системе Украины и могут нести угрозу для


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НАБУ призвала ослабить или отменить ограничение на выдачу налички со счетов

НАБУ призвала ослабить или отменить ограничение на выдачу налички со счетов

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Ассоциация считает необходимым увеличить ограничение до 50-150 тыс. грн в сутки Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) призвала ослабить ограничения на снятие наличной валюты с банковских счетов или отменить их. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. По мнению


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Украинские банки за год закрыли почти 500 отделений

Украинские банки за год закрыли почти 500 отделений

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Количество банковских подразделений с начала текущего года уменьшилось на 2,6% или 498 подразделений, и составило 19,4 тыс. единиц. Как сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), это произошло в результате оптимизации деятельности отдельных банков и


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В проблемных банках «зависло» более 3 млрд гривен

В проблемных банках «зависло» более 3 млрд гривен

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Хотя Фонд гарантирования вкладов продолжает выплату депозитов клиентам банковских учреждений, которые проходят процедуру ликвидации, долг уменьшился только на 6% и составил 3 млрд 35 млн грн. При этом банкиры констатируют укрепление доверия населения к финансовому сектору


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