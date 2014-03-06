Количество банковских подразделений с начала текущего года уменьшилось на 2,6% или 498 подразделений, и составило 19,4 тыс. единиц. Как сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), это произошло в результате оптимизации деятельности отдельных банков и