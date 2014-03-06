Притоку иностранных инвестиций в Украину будет способствовать эффективная борьба с коррупцией и скорое антикоррупционного образования суда. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, передает корреспондент РБК-Украина. «Для того, чтобы способствовать торговле, нужно сделать Читать далее
Нападения на банковские учреждения и законодательный популизм несут риски дестабилизации банковской системы, считают в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). “Действия, направленные против банков, по сути, являются диверсией в финансовой системе Украины и могут нести угрозу для Читать далее
Ассоциация считает необходимым увеличить ограничение до 50-150 тыс. грн в сутки Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) призвала ослабить ограничения на снятие наличной валюты с банковских счетов или отменить их. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации. По мнению Читать далее
Количество банковских подразделений с начала текущего года уменьшилось на 2,6% или 498 подразделений, и составило 19,4 тыс. единиц. Как сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), это произошло в результате оптимизации деятельности отдельных банков и Читать далее
Хотя Фонд гарантирования вкладов продолжает выплату депозитов клиентам банковских учреждений, которые проходят процедуру ликвидации, долг уменьшился только на 6% и составил 3 млрд 35 млн грн. При этом банкиры констатируют укрепление доверия населения к финансовому сектору Читать далее