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Все из: Нью-Йорк

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

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Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


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Нью-Йорк стал крупнейшим финансовым центром мира

Нью-Йорк стал крупнейшим финансовым центром мира

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Финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd. провела расчеты показателя Global Financial Centres Index и в результате установила, что Лондон впервые отдал Нью-Йорку пальму лидерства в списке самых крупных финансовых центров мира.


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Новый Всемирный торговый центр в Нью-Йорке признали самым высоким в США

Новый Всемирный торговый центр в Нью-Йорке признали самым высоким в США

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Башня номер один нового Всемирного торгового центра (One World Trade Center) в Нью-Йорке стала самой высокой в США. Об этом сообщает BBC News. Ее высота вместе со шпилем составила 540 метров. Эксперты при оценке высоты решили учесть длину


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