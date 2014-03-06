Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
Финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd. провела расчеты показателя Global Financial Centres Index и в результате установила, что Лондон впервые отдал Нью-Йорку пальму лидерства в списке самых крупных финансовых центров мира. Читать далее
Башня номер один нового Всемирного торгового центра (One World Trade Center) в Нью-Йорке стала самой высокой в США. Об этом сообщает BBC News. Ее высота вместе со шпилем составила 540 метров. Эксперты при оценке высоты решили учесть длину Читать далее