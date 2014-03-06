Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "МВФ"

Все из: МВФ

Власть заложила Украину МВФ… недорого, до выборов

Власть заложила Украину МВФ… недорого, до выборов

Нет комментариев

Евгений Стримов, РИА Новости Украина Новый транш кредита от Международного валютного фонда Украины если и не за горами, то точно — за политическими амбициями властей страны. Тиски от МВФ МВФ продолжает фактически диктовать руководству Украины свои условия, на которых страна может рассчитывать на очередную


Читать далее
Тарута: использование средств МВФ является крайней мерой для украинской экономики

Тарута: использование средств МВФ является крайней мерой для украинской экономики

Нет комментариев

Украинской власти выгодно все проблемы и принятие «антисоциальных» решений списывать на требования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в эфире программы «Народ против» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Сергей Тарута. По его словам, в


Читать далее

Яресько опровергла заявления, что МВФ замораживает сотрудничество со странами до выборов

Нет комментариев

Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия законопроекта по Антикоррупционному суду, поднятия газовых тарифов до рыночных цен и внесения изменений в пенсионную реформу Об этом в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по безопасности сказала бывший


Читать далее
Украинцев призывают выплатить государственные долги

Украинцев призывают выплатить государственные долги

Нет комментариев

Дмитрий Лекух, для РИА Новости Выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании правительства не было полностью выложено на правительственном сайте. В частности, в расшифровку не попал следующий пассаж: «В период с 2007 по 2013 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов, тогда


Читать далее
Глава миссии МВФ ван Роден встретился с Парубием: стали известны детали разговора

Глава миссии МВФ ван Роден встретился с Парубием: стали известны детали разговора

Нет комментариев

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией. Об этом


Читать далее

Парубий пообещал МВФ "починить" закон об антикоррупционном суде

Нет комментариев

Изменения в законопроект об Антикоррупционном суде будут приняты уже во время голосования Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с группой экспертов МВФ, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ВР. «Парубий выразил надежду,


Читать далее
МВФ пересчитал долю теневой экономики Украины

МВФ пересчитал долю теневой экономики Украины

Нет комментариев

Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украине. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента  МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам,


Читать далее
Стр 1 из 16 12345...»
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top