Евгений Стримов, РИА Новости Украина Новый транш кредита от Международного валютного фонда Украины если и не за горами, то точно — за политическими амбициями властей страны. Тиски от МВФ МВФ продолжает фактически диктовать руководству Украины свои условия, на которых страна может рассчитывать на очередную Читать далее
Украинской власти выгодно все проблемы и принятие «антисоциальных» решений списывать на требования Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в эфире программы «Народ против» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины Сергей Тарута. По его словам, в Читать далее
Для получения очередного транша МВФ ждет от Украины принятия законопроекта по Антикоррупционному суду, поднятия газовых тарифов до рыночных цен и внесения изменений в пенсионную реформу Об этом в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по безопасности сказала бывший Читать далее
Дмитрий Лекух, для РИА Новости Выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании правительства не было полностью выложено на правительственном сайте. В частности, в расшифровку не попал следующий пассаж: «В период с 2007 по 2013 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов, тогда Читать далее
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией. Об этом Читать далее
Изменения в законопроект об Антикоррупционном суде будут приняты уже во время голосования Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с группой экспертов МВФ, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ВР. «Парубий выразил надежду, Читать далее
Международный валютный фонд оценил уровень теневой экономики в Украине. Цифра оказалась довольно большой – 44,8%. Результаты исследований описаны в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Согласно расчетам, Читать далее