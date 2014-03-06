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Все из: МВД

Аваков обращает внимание судей на затягивание создания спецслужбы судейской охраны, — Шевченко

Аваков обращает внимание судей на затягивание создания спецслужбы судейской охраны, — Шевченко

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Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире «112 Украина» Министр внутренних дел Арсен Аваков своей инициативой о прекращении охраны судов обращает внимание судей на затягивание создания специальной службы охраны. Об этом сообщил директор департамента коммуникации


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У входа в отделение «дочки» Сбербанка в Киеве произошел взрыв

У входа в отделение «дочки» Сбербанка в Киеве произошел взрыв

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В ночь на четверг возле входа в отделение банка произошел взрыв, сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Киеве. Как стало известно, взрыв произошел возле зоны самообслуживания ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» на улице


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МВД и Microsoft договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

МВД и Microsoft договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

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Министерство внутренних дел и компания Microsoft договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. «1 апреля Министерство внутренних дел и корпорация Microsoft подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепляет взаимную заинтересованность в


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МВД рассекретило материалы по делу Пукача

МВД рассекретило материалы по делу Пукача

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Министерство внутренних дел Украины сняло гриф секретности с носителей информации по делу бывшего генерала МВД Алексея Пукача, обвиняемого в организации убийства Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Около 80 носителей информации имели гриф секретности и


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Бывший первый заместитель главы «Укрзализныци» застрелился

Бывший первый заместитель главы «Укрзализныци» застрелился

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Бывший первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Николай Сергиенко застрелился. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Александр Терещук. Милиция квалифицирует это как самоубийство, поскольку следы присутствия посторонних лиц


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Интерпол объявил в розыск Виктора Януковича

Интерпол объявил в розыск Виктора Януковича

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Интерпол объявил в розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Объявление на сайте этой организации сопровождается так называемой красной карточкой, предполагающей арест и выдачу разыскиваемого. Как сообщается на сайте Интерпола, Янукович объявлен в розыск украинскими властями по


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Згуладзе хочет провести быстрые реформы в МВД

Згуладзе хочет провести быстрые реформы в МВД

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Реформирование органов внутренних дел начнут немедленно и проведут в быстром темпе. Об этом заявила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе на брифинге в четверг. «Мы начнем (процесс изменений – ред.) очень быстро и будем внедрять


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