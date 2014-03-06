Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире «112 Украина» Министр внутренних дел Арсен Аваков своей инициативой о прекращении охраны судов обращает внимание судей на затягивание создания специальной службы охраны. Об этом сообщил директор департамента коммуникации Читать далее
В ночь на четверг возле входа в отделение банка произошел взрыв, сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД Украины в Киеве. Как стало известно, взрыв произошел возле зоны самообслуживания ПАО «Дочерний банк Сбербанка России» на улице Читать далее
Министерство внутренних дел и компания Microsoft договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. «1 апреля Министерство внутренних дел и корпорация Microsoft подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепляет взаимную заинтересованность в Читать далее
Министерство внутренних дел Украины сняло гриф секретности с носителей информации по делу бывшего генерала МВД Алексея Пукача, обвиняемого в организации убийства Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Около 80 носителей информации имели гриф секретности и Читать далее
Бывший первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця») Николай Сергиенко застрелился. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел в Киеве Александр Терещук. Милиция квалифицирует это как самоубийство, поскольку следы присутствия посторонних лиц Читать далее
Интерпол объявил в розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича. Объявление на сайте этой организации сопровождается так называемой красной карточкой, предполагающей арест и выдачу разыскиваемого. Как сообщается на сайте Интерпола, Янукович объявлен в розыск украинскими властями по Читать далее
Реформирование органов внутренних дел начнут немедленно и проведут в быстром темпе. Об этом заявила первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе на брифинге в четверг. «Мы начнем (процесс изменений – ред.) очень быстро и будем внедрять Читать далее