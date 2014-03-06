Министерство внутренних дел и компания Microsoft договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. «1 апреля Министерство внутренних дел и корпорация Microsoft подписали меморандум о взаимопонимании, который закрепляет взаимную заинтересованность в