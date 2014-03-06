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Все из: музыка

назвать (оригинально) интернет магазин по продаже кроссовок

назвать (оригинально) интернет магазин по продаже кроссовок

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В Мексике музыканты создали музыкальные инструменты из мусора

В Мексике музыканты создали музыкальные инструменты из мусора

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Бедность таланту не помеха. Это доказали молодые музыканты из Мексики. Студенты не было денег на настоящие музыкальные инструменты, поэтому сделали их собственноручно — из обычного мусора. Сломанные теннисную ракетку и диски oz от автомобильного колеса они превратили


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Выручка музыкальной индустрии выросла впервые за 13 лет

Выручка музыкальной индустрии выросла впервые за 13 лет

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Мировая индустрия музыки в 2012 году продемонстрировала рост выручки впервые с 1999 года, и хотя он был крайне незначительным, эксперты надеются на то, что это указывает на начало восстановления рынка, пишет The New York Times. Общий объем выручки в


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