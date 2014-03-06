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Все из: может

Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять

Курс доллара на 10 марта: валюта вновь готова удивлять

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КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета,


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Политические ошибки могут нивелировать скромное восстановление мировой экономики

Политические ошибки могут нивелировать скромное восстановление мировой экономики

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В последние два года мировая экономика растет, но весьма неравномерно – периоды быстрого роста сменяют периоды стагнации. В течение этого периода глобальные и американские фондовые рынки несколько раз падали примерно на 10%, а накануне индекс Dow


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В Украине растет уровень безработицы

В Украине растет уровень безработицы

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8 октября 2014 года в Киеве состоялась пресс-конференция, в ходе которой заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк заявил о том, что на сегодняшний день в стране стремительно растет уровень безработицы. Данные, предоставленные Службой занятости, свидетельствуют


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На Донбассе закрылись 40 тысяч предприятий

На Донбассе закрылись 40 тысяч предприятий

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Примерно 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, осуществлявших деятельность на территории Луганской и Донецкой областей, прекратили свою работу из-за боевых действий. Остановка этих предприятий привела к тому, что несколько десятков тысяч человек, работавших на этих


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Как степень MBA поможет карьере?

Как степень MBA поможет карьере?

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Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении


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Актуальные советы по вопросу выбора хорошего интернет-провайдера

Актуальные советы по вопросу выбора хорошего интернет-провайдера

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Подключение к виртуальной сети — это процесс, с которым сталкивается каждый владелец персонального компьютера. Интернет играет важную роль в нашей повседневной жизни, поэтому без него сейчас просто невозможно обойтись. На данный момент в Украине работает огромное


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«Нафтогаз» купит валюту у Нацбанка

«Нафтогаз» купит валюту у Нацбанка

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Покупать валютные средства напрямую у Нацбанка Украины планирует в текущем месяце компания «Нафтогаз Украины». Об этом заявила глава украинского финансового регулятора Валерия Гонтарева в интервью интернет-изданию «Зеркало недели».


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