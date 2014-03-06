КИЕВ. Вчера, 10:02. Вести-UA || Новости Украины | Новини України Как полагают эксперты, весь третий месяц 2018 года курс гривны к доллару будет постепенно укрепляться. Такая благоприятная тенденция должна продолжаться еще три-четыре месяца, вплоть до лета, Читать далее
В последние два года мировая экономика растет, но весьма неравномерно – периоды быстрого роста сменяют периоды стагнации. В течение этого периода глобальные и американские фондовые рынки несколько раз падали примерно на 10%, а накануне индекс Dow Читать далее
8 октября 2014 года в Киеве состоялась пресс-конференция, в ходе которой заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк заявил о том, что на сегодняшний день в стране стремительно растет уровень безработицы. Данные, предоставленные Службой занятости, свидетельствуют Читать далее
Примерно 40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, осуществлявших деятельность на территории Луганской и Донецкой областей, прекратили свою работу из-за боевых действий. Остановка этих предприятий привела к тому, что несколько десятков тысяч человек, работавших на этих Читать далее
Получение бизнес-образования – крупная инвестиция времени и денег, поэтому, прежде чем начать программу MBA, студенты должны убедиться, что это правильное для них решение. Для некоторых, получить степень МВА в Украине – это естественный шаг в построении Читать далее
Подключение к виртуальной сети — это процесс, с которым сталкивается каждый владелец персонального компьютера. Интернет играет важную роль в нашей повседневной жизни, поэтому без него сейчас просто невозможно обойтись. На данный момент в Украине работает огромное Читать далее
Покупать валютные средства напрямую у Нацбанка Украины планирует в текущем месяце компания «Нафтогаз Украины». Об этом заявила глава украинского финансового регулятора Валерия Гонтарева в интервью интернет-изданию «Зеркало недели». Читать далее