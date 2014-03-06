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Все из: Москва

Планы США ввести пошлины на импорт стали и алюминия обеспокоили Кремль

Планы США ввести пошлины на импорт стали и алюминия обеспокоили Кремль

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Протекционистская политика Трампа может спровоцировать торговую войну Денис Гришкин / Ведомости Кремль обеспокоен решением властей США ввести заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация заслуживает


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«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки

«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки

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«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки  Московский Комсомолец Украину не поставят на колени: Порошенко пригрозил «Газпрому»  Обозреватель «Газпром» вернул деньги Украине  Lenta «Газпром» и «Нафтогаз» начали новую серию газового противостояния  ТАСС Full coverage Источник


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Директора фирмы обокрали на 18 миллионов рублей в Москве

Директора фирмы обокрали на 18 миллионов рублей в Москве

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Нападение на женщину произошло на улице Ленинская Слобода Директора фирмы обокрали на 18 миллионов рублей в Москве, сообщает «Русская служба новостей». Нападение на женщину произошло на улице Ленинская Слобода. Двое неизвестных разбили стёкла автомобиля пострадавшей, после


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На заводе резиновых изделий в Москве произошел взрыв

На заводе резиновых изделий в Москве произошел взрыв

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Пострадали четыре человека; по предварительным данным, причиной ЧП мог стать сбой в одной из технологических машин На западе Москвы на заводе резиновых изделий произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы. По предварительным данным, причиной взрыва


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Московская дума одобрила подорожание патента для мигрантов

Московская дума одобрила подорожание патента для мигрантов

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Мосгордума на заседании приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий увеличение стоимости трудового патента для мигрантов с 1,2 до 4 тысяч рублей. «По сути, патент для мигранта — это авансовый платеж по налогу на доходы физических


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Обама назвал условия отмены санкций против России

Обама назвал условия отмены санкций против России

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Президент США с трибуны ООН обвинил Россию в нарушении мирового порядка и назвал условия отмены санкций. Вашингтон готов снять введенные против России санкции, если Москва изменит свой курс в контексте ситуации в Украине, заявил президент США


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Украина: локальный кризис с глобальными последствиями — The Guardian

Украина: локальный кризис с глобальными последствиями — The Guardian

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Если представить, что международные отношения это непрочная и крайне переплетённая паутина, то кризис, возникший на Украине, может послужить предпосылкой для ещё большего запутывания и без того сложной системы транснациональных связей. Сюда можно отнести, прежде всего, проблему


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Экономические новости Украины и мира.
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