Протекционистская политика Трампа может спровоцировать торговую войну Денис Гришкин / Ведомости Кремль обеспокоен решением властей США ввести заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация заслуживает Читать далее
«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки Московский Комсомолец Украину не поставят на колени: Порошенко пригрозил «Газпрому» Обозреватель «Газпром» вернул деньги Украине Lenta «Газпром» и «Нафтогаз» начали новую серию газового противостояния ТАСС Full coverage Источник Читать далее
Нападение на женщину произошло на улице Ленинская Слобода Директора фирмы обокрали на 18 миллионов рублей в Москве, сообщает «Русская служба новостей». Нападение на женщину произошло на улице Ленинская Слобода. Двое неизвестных разбили стёкла автомобиля пострадавшей, после Читать далее
Пострадали четыре человека; по предварительным данным, причиной ЧП мог стать сбой в одной из технологических машин На западе Москвы на заводе резиновых изделий произошел взрыв. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы. По предварительным данным, причиной взрыва Читать далее
Мосгордума на заседании приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий увеличение стоимости трудового патента для мигрантов с 1,2 до 4 тысяч рублей. «По сути, патент для мигранта — это авансовый платеж по налогу на доходы физических Читать далее
Президент США с трибуны ООН обвинил Россию в нарушении мирового порядка и назвал условия отмены санкций. Вашингтон готов снять введенные против России санкции, если Москва изменит свой курс в контексте ситуации в Украине, заявил президент США Читать далее
Если представить, что международные отношения это непрочная и крайне переплетённая паутина, то кризис, возникший на Украине, может послужить предпосылкой для ещё большего запутывания и без того сложной системы транснациональных связей. Сюда можно отнести, прежде всего, проблему Читать далее