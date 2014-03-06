Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке UBR.ua — Украинский Бизнес Ресурс Full coverage Источник
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Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке UBR.ua — Украинский Бизнес Ресурс Full coverage Источник
Покупателей мошенники находили в интернете В Киеве осудили аферистов, которые выманивали деньги у людей, продавая им несуществующие автомобили, сообщили пресс-службе столичной прокуратуры. Мошенник заставил семью из Кировограда выплатить $4 тыс. за свое авто В интернете две женщины и мужчина размещали ложные
Они орудуют в людных местах (возле метро и на рынках) по выходным, либо же рано утром и поздно вечером — когда банки не работают. Принцип работы, как и в 90-х: берут доллары, а взамен дают гривни,
В Одесской области мошенники собрали с местных жителей два миллиона гривен на покупку несуществующих автомобилей, сообщили в областном отделении милиции. Как сообщили в милиции, в июне прошлого года в городе Белгород-Днестровский Одесской области появился странный автосалон,