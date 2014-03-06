Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "мошенники"

Все из: мошенники

Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке

Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке

Нет комментариев

Украинские интернет-магазины предупредили пользователей о массированной спам-атаке  UBR.ua — Украинский Бизнес Ресурс Full coverage Источник


Читать далее
В Киеве аферисты продали 12 несуществующих машин

В Киеве аферисты продали 12 несуществующих машин

Нет комментариев

Покупателей мошенники находили в интернете В Киеве осудили аферистов, которые выманивали деньги у людей, продавая им несуществующие автомобили, сообщили пресс-службе столичной прокуратуры. Мошенник заставил семью из Кировограда выплатить $4 тыс. за свое авто В интернете две женщины и мужчина размещали ложные


Читать далее
В Киев вернулись валютные аферисты из 90-х

В Киев вернулись валютные аферисты из 90-х

Нет комментариев

Они орудуют в людных местах (возле метро и на рынках) по выходным, либо же рано утром и поздно вечером — когда банки не работают. Принцип работы, как и в 90-х: берут доллары, а взамен дают гривни,


Читать далее
В Одесской области мошенники собрали с местных жителей 2 млн гривен на покупку несуществующих автомобилей

В Одесской области мошенники собрали с местных жителей 2 млн гривен на покупку несуществующих автомобилей

Нет комментариев

В Одесской области мошенники собрали с местных жителей два миллиона гривен на покупку несуществующих автомобилей, сообщили в областном отделении милиции. Как сообщили в милиции, в июне прошлого года в городе Белгород-Днестровский Одесской области появился странный автосалон,


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top