Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
5 мифов о биткоине и пара слов о том, что является его настоящим конкурентом… Сегодня в 17:12, просмотров: 152 О криптовалюте сегодня говорят и рассуждают все. Но три четверти рассуждающих явно имеют весьма смутное представление о Читать далее
Недавно представители Центробанка России и Газпромбанка сообщили о том, что появился совершенно новый вид мошенничества, когда организации предлагают посреднические услуги по погашению кредитов. Читать далее
Новый дипломатический скандал, на этот в США. Американская прокуратура предъявила обвинения группе бывших и нынешних российских дипломатов. Они подозреваются в предоставлении неверной информации о доходах. Российская сторона обвинения не признает. Имена фигурантов дипломатического скандала не называются. Читать далее
Сотрудники милиции 24 сентября начали расследование против 2 граждан России, подозреваемых в незаконном снятии с международных банковских счетов 800 тыс. гривен в Луганске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области. По ее данным, установлено, что Читать далее
В ночь с 5 на 6 июня имел место факт мошенничества с картами ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank. Об этом говорится в релизе «Укрсоцбанка». «Прецедент произошел после того, как служба безопасности банка обнаружила факт использования считывающего устройства Читать далее
С начала года сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) МВД Украины выявили 23 факта несанкционированного списания денег со счетов коммерческих предприятий на общую сумму более 12,5 млн. гривен. Совместно с представителями Госфинмониторинга и коммерческих банков пострадавшим удалось Читать далее