В ближайшие месяцы рынок будет лихорадить: вверх-вниз под действием разнонаправленных сил. Американские фондовые индексы обвалились второй раз за неделю Forbes Украина Итак, в четверг второй раз за неделю американские фондовые индексы обвалились больше, чем на 4%. Читать далее
Сильнейшая волна продаж, которая потрясла 5 февраля 2018 года мировой финансовый рынок, должна заставить задуматься финансовые элиты. Это первый тревожный сигнал для мировой экономики. Так охарактеризовал последние события на мировом финансовом рынке управляющий партнер «Капитал Таймс» Эрик Читать далее