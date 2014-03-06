Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды Рамблер/новости Прогноз удручающей стабильности Независимая газета Full coverage Источник
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Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды Рамблер/новости Прогноз удручающей стабильности Независимая газета Full coverage Источник
Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66 странах. Венесуэла
Ни для кого не секрет, что экономика Украины с февраля 2014 года находится в состоянии перманентного и глубочайшего кризиса. И прекращаться этот кризис и не собирается, а наоборот, всё сильнее сгущается над многострадальной территорией Украины. Ситуация
Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня прибывает с визитом в Индию. На встрече с ее премьер-министром, возможно, именно китайский лидер окажется тем, кто ведет свою страну куда-то не туда, несмотря на то, что именно Индия обычно считается
Секторальные санкции, которые западный мир может применить против России в ближайшие дни, нанесут серьезный удар по экономическому росту страны, а также отразятся на уровне доходов, инфляции и правительственных резервов. С таким предупреждением выступил глава российского минэкономразвития
Финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd. провела расчеты показателя Global Financial Centres Index и в результате установила, что Лондон впервые отдал Нью-Йорку пальму лидерства в списке самых крупных финансовых центров мира.
Мировая индустрия музыки в 2012 году продемонстрировала рост выручки впервые с 1999 года, и хотя он был крайне незначительным, эксперты надеются на то, что это указывает на начало восстановления рынка, пишет The New York Times. Общий объем выручки в