Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня прибывает с визитом в Индию. На встрече с ее премьер-министром, возможно, именно китайский лидер окажется тем, кто ведет свою страну куда-то не туда, несмотря на то, что именно Индия обычно считается