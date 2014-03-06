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Все из: мир

Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды

Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды

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Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды  Рамблер/новости Прогноз удручающей стабильности  Независимая газета Full coverage Источник


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Инфляция будет преследовать "несчастнейшие" экономики мира в 2018г

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Рост потребительских цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, сообщило Bloomberg. Об этом свидетельствует индекс несчастья, рассчитываемый агентством на основе прогнозов экономистов для инфляции и безработицы в 66 странах. Венесуэла


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Добыча газа на Украине на грани краха

Добыча газа на Украине на грани краха

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Ни для кого не секрет, что экономика Украины с февраля 2014 года находится в состоянии перманентного и глубочайшего кризиса. И прекращаться этот кризис и не собирается, а наоборот, всё сильнее сгущается над многострадальной территорией Украины. Ситуация


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Businessweek: когда Индия обгонит Китай?

Businessweek: когда Индия обгонит Китай?

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Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня прибывает с визитом в Индию. На встрече с ее премьер-министром, возможно, именно китайский лидер окажется тем, кто ведет свою страну куда-то не туда, несмотря на то, что именно Индия обычно считается


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Россия готовится к секторальным санкциям

Россия готовится к секторальным санкциям

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Секторальные санкции, которые западный мир может применить против России в ближайшие дни, нанесут серьезный удар по экономическому росту страны, а также отразятся на уровне доходов, инфляции и правительственных резервов. С таким предупреждением выступил глава российского минэкономразвития


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Нью-Йорк стал крупнейшим финансовым центром мира

Нью-Йорк стал крупнейшим финансовым центром мира

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Финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd. провела расчеты показателя Global Financial Centres Index и в результате установила, что Лондон впервые отдал Нью-Йорку пальму лидерства в списке самых крупных финансовых центров мира.


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Выручка музыкальной индустрии выросла впервые за 13 лет

Выручка музыкальной индустрии выросла впервые за 13 лет

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Мировая индустрия музыки в 2012 году продемонстрировала рост выручки впервые с 1999 года, и хотя он был крайне незначительным, эксперты надеются на то, что это указывает на начало восстановления рынка, пишет The New York Times. Общий объем выручки в


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Экономические новости Украины и мира.
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