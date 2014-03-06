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Все из: Минэнергоугля

Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

Первый замглавы Минэнергоугля Карп подала в отставку, – источник

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Галина Карп «Украинская правда» Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал


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Украина купит миллион тонн угля у ЮАР

Украина купит миллион тонн угля у ЮАР

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Украина у ЮАР закупит миллион тонн угля. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что данное соглашение уже подписано. Премьер сказал, что частные компании также сегодня занимаются закупкой угля. Месяц назад ситуация была сложной, но сейчас баланс удерживается. При


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Минэнергоугля Украины сообщило о готовности США поставлять уголь для ТЭС

Минэнергоугля Украины сообщило о готовности США поставлять уголь для ТЭС

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Американские компании готовы поставлять на Украину уголь для обеспечения работы ТЭС. 22 августа 2014 г Минэнергоугля Украины сообщило, что из-за боев в Донбассе, Украина вынуждена начать импорт энергетического угля для теплоэлектростанций, поставки будут осуществляться из Австралии,


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Минэнергоугля Украины готовит корпоратизацию Укрэнерго

Минэнергоугля Украины готовит корпоратизацию Укрэнерго

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Минэнергоугля Украины готовит корпоратизацию Укрэнерго, которая владеет всеми магистральными сетями электропередачи в стране. В марте 2013 г В.Янукович поручил до апреля 2013 г подготовить законопроект о корпоратизации Укрэнерго, но документ был подготовлен только в июне 2013 г. Он будет внесен в


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