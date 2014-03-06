Минэнергоугля Украины готовит корпоратизацию Укрэнерго, которая владеет всеми магистральными сетями электропередачи в стране. В марте 2013 г В.Янукович поручил до апреля 2013 г подготовить законопроект о корпоратизации Укрэнерго, но документ был подготовлен только в июне 2013 г. Он будет внесен в