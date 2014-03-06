Галина Карп «Украинская правда» Первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп подала в отставку. Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает агентство «Интерфакс-Украина». «Да, по Галине Карп есть такая информация», — сказал Читать далее
Украина у ЮАР закупит миллион тонн угля. Премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что данное соглашение уже подписано. Премьер сказал, что частные компании также сегодня занимаются закупкой угля. Месяц назад ситуация была сложной, но сейчас баланс удерживается. При Читать далее
Американские компании готовы поставлять на Украину уголь для обеспечения работы ТЭС. 22 августа 2014 г Минэнергоугля Украины сообщило, что из-за боев в Донбассе, Украина вынуждена начать импорт энергетического угля для теплоэлектростанций, поставки будут осуществляться из Австралии, Читать далее
Минэнергоугля Украины готовит корпоратизацию Укрэнерго, которая владеет всеми магистральными сетями электропередачи в стране. В марте 2013 г В.Янукович поручил до апреля 2013 г подготовить законопроект о корпоратизации Укрэнерго, но документ был подготовлен только в июне 2013 г. Он будет внесен в Читать далее