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Все из: миллионеры

Более 700 миллионеров насчитали на Украине

Более 700 миллионеров насчитали на Украине

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Киев, 7 марта. Государственная фискальная служба Украины насчитала 742 миллионера в стране. По состоянию на март, именно столько украинцев зарегистрировали доходы, превышающие миллион гривен за 2017 год.   По данным ведомства, это в два раза больше,


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В Украине зарегистрировались 742 миллионера

В Украине зарегистрировались 742 миллионера

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В Украине зарегистрировались 742 миллионера  Depo.ua В Украине 742 миллионера — ГФС  Зеркало недели В Украине насчитали 742 миллионера  Телеграф Full coverage Источник


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В Украине насчитали 683 миллионера

В Украине насчитали 683 миллионера

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В течение первых трех месяцев текущего года гражданами Украины подано почти 194 000 деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированных доходов составила 13,8 млрд гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Наибольшее количество


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Налоговики в этом году насчитали в Украине 664 миллионера

Налоговики в этом году насчитали в Украине 664 миллионера

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За три месяца нынешней декларационной кампании доход в размере более 1 млн грн уже задекларировали 664 гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов. «Доход в размере более 1 млн грн задекларировали 664 гражданина на общую сумму 3,5 млрд


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Курченко вошел в ТОП-10 самых богатых украинцев

Курченко вошел в ТОП-10 самых богатых украинцев

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Журнал Корреспондент, который входит в холдинг UMH Сергея Курченко, составил рейтинг богатейших украинцев. Как пишет «Корреспондент«, большинство вошедших в рейтинг за год нарастили свои капиталы, цена «входного билета» в 2013-м выросла с 40 до $72 миллионов.


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Супруги не смогли поделить крупный выигрыш и расстались

Супруги не смогли поделить крупный выигрыш и расстались

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Лотерейный выигрыш в 101 миллион фунтов стерлингов стал поводом для развода британской пары. Супруги не смогли поделить свалившееся на них богатство. Как сообщает Daily Mail, многомиллионный выигрыш Дейв и Анжела Доуз поднял их на 702 место


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По количеству миллиардеров Украина вышла на 27-е место

По количеству миллиардеров Украина вышла на 27-е место

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По количеству долларовых миллиардеров Украина оказалась на 27 позиции мирового рейтинга, расположившись между Египтом и Чили. Как сообщает газета «КАПИТАЛ», об этом свидетельствуют результаты исследования «Перепись миллиардеров 2013», проведенного экспертами международной компании Wealth-X, которая исследует жизнь


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Экономические новости Украины и мира.
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