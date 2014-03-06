Киев, 7 марта. Государственная фискальная служба Украины насчитала 742 миллионера в стране. По состоянию на март, именно столько украинцев зарегистрировали доходы, превышающие миллион гривен за 2017 год. По данным ведомства, это в два раза больше, Читать далее
В Украине зарегистрировались 742 миллионера Depo.ua В Украине 742 миллионера — ГФС Зеркало недели В Украине насчитали 742 миллионера Телеграф Full coverage Источник Читать далее
В течение первых трех месяцев текущего года гражданами Украины подано почти 194 000 деклараций об имущественном состоянии и доходах. Общая сумма задекларированных доходов составила 13,8 млрд гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Наибольшее количество Читать далее
За три месяца нынешней декларационной кампании доход в размере более 1 млн грн уже задекларировали 664 гражданина. Об этом сообщает пресс-служба Миндоходов. «Доход в размере более 1 млн грн задекларировали 664 гражданина на общую сумму 3,5 млрд Читать далее
Журнал Корреспондент, который входит в холдинг UMH Сергея Курченко, составил рейтинг богатейших украинцев. Как пишет «Корреспондент«, большинство вошедших в рейтинг за год нарастили свои капиталы, цена «входного билета» в 2013-м выросла с 40 до $72 миллионов. Читать далее
Лотерейный выигрыш в 101 миллион фунтов стерлингов стал поводом для развода британской пары. Супруги не смогли поделить свалившееся на них богатство. Как сообщает Daily Mail, многомиллионный выигрыш Дейв и Анжела Доуз поднял их на 702 место Читать далее
По количеству долларовых миллиардеров Украина оказалась на 27 позиции мирового рейтинга, расположившись между Египтом и Чили. Как сообщает газета «КАПИТАЛ», об этом свидетельствуют результаты исследования «Перепись миллиардеров 2013», проведенного экспертами международной компании Wealth-X, которая исследует жизнь Читать далее