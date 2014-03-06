Фото из открытых источников Генпрокуратура установила подразделение милиции, сотрудники которого убили первых героев Небесной сотни — Сергея Нигояна и Михаила Жизневского. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. Читать далее
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал харьковчан не воевать с памятниками. Об этом он сообщил в обращении, обнародованном на официальном сайте Харьковского городского совета. «За последние два дня в Харькове разрушили три монумента Ленину, — говорится в обращении. — Думаю, что сейчас Читать далее
Столичная милиция открыла два уголовных производства по факту нападения группы неизвестных на гостиницу «Турист» в Днепровском районе столицы. Как сообщает отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киев, начато досудебное следствие. По информации милиции, сегодня около 10 Читать далее
Милиция освободила 67 человек, которые были задержаны во время столкновений в Одессе в пятницу, сообщается на сайте ГУМВД Одесской области. «По решению прокуратуры Одесской области по требованию митингующих были освобождены 67 человек, задержанных органами внутренних дел Читать далее
Вице-премьер рассказал, как будут менять структуру МВД. Правительство разработало законопроект, по которому украинская милиция будет реорганизована в полицию. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема. — Разработан проект закона о полиции, который проходит соответствующие согласования, Читать далее
Сегодня на заседании украинских депутатов случился скандал. Во время открытия сессии глава фракции Партии регионов Александр Ефремов начал выступление на русском языке. Оппозиционные депутаты освистали его. В знак протеста члены правительства покинули заседание. Общаясь с журналистами после этого Читать далее
В центре Киева возобновились столкновения между сторонниками оппозиции и сотрудниками правоохранительных органов. На улице Грушевского, перекрытой сгоревшими автобусами, сейчас находится несколько тысяч протестующих. В центре Киева возобновились столкновения между сторонниками оппозиции и сотрудниками правоохранительных органов. На Читать далее