Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля Читать далее
Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении РФ. Об этом заявил чешский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках 54-й Мюнхенской конференции. Читать далее
Павел Климкин В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter. «Около 20 встреч, приятных и Читать далее
Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов Читать далее
Из открытых источников Министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом во время брифинга 15 февраля заявила официальный Читать далее
Конституционный суд Польши может учесть некоторые доводы украинской стороны относительно закона об Институте национальной памяти. Об этом в интервью изданию Gazeta Polska заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает «Укринформ». «Украинцы протестуют против изменений в закон Читать далее
В Варшаве это назвали симметричным ответом на аналогичные меры Польши. После действия МИД РФ поляки завили, что считают инцидент исчерпанным Высылка польских дипломатов из России — симметричный ответ на аналогичные меры, принятые ранее Варшавой, признали в Читать далее