Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "МИД"

Все из: МИД

Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

Москва выразила Киеву протест из-за погромов в российских учреждениях

Нет комментариев

Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в МИД России, где ему заявили протест после нападений на российские учреждения в Киеве. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. «19 февраля


Читать далее
Глав МИД Чехии – Климкину: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций против РФ

Глав МИД Чехии – Климкину: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций против РФ

Нет комментариев

Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении РФ. Об этом заявил чешский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках 54-й Мюнхенской конференции.


Читать далее
Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

Климкин о срыве переговоров в нормандском формате: В следующий раз будем собирать всех министров, иначе что-то идет не так

Нет комментариев

Павел Климкин В следующий раз во встрече в «нормандском формате» примут участие министры иностранных дел четырех стран. Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter. «Около 20 встреч, приятных и


Читать далее
Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

Климкин о встрече с Лавровым: Ни о чем не договорились, российская точка зрения другая

Нет комментариев

Из открытых источников Министры иностранных дел Украины и России Павел Климкин и Сергей Лавров на полях Мюнхенской конференции 16 февраля обсудили вопрос освобождения заложников, а также введение миротворческой миссии ООН на Донбасс, однако переговоры существенных результатов


Читать далее
В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

Нет комментариев

Из открытых источников Министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом во время брифинга 15 февраля заявила официальный


Читать далее
Конституционный суд Польши может прислушаться к украинцам относительно закона об ИНП

Конституционный суд Польши может прислушаться к украинцам относительно закона об ИНП

Нет комментариев

Конституционный суд Польши может учесть некоторые доводы украинской стороны относительно закона об Институте национальной памяти. Об этом в интервью изданию Gazeta Polska заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает «Укринформ». «Украинцы протестуют против изменений в закон


Читать далее
Шпионский скандал. Москва выслала польских дипломатов из России

Шпионский скандал. Москва выслала польских дипломатов из России

Нет комментариев

В Варшаве это назвали симметричным ответом на аналогичные меры Польши. После действия МИД РФ поляки завили, что считают инцидент исчерпанным Высылка польских дипломатов из России — симметричный ответ на аналогичные меры, принятые ранее Варшавой, признали в


Читать далее
Стр 1 из 6 12345...»
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top