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Все из: мер

Задержали заместителя мэра Одессы

Задержали заместителя мэра Одессы

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Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники. По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши


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Чем сильнее доллар, тем сильнее кризис в Украине

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Экономист Александр Гончаров уверен, что курс доллара и кризис украинской экономики взаимосвязаны. Причем связь проявляется таким образом: чем сильнее доллар, тем сильнее проявляются критические процессы.


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Меры по повышению зарплат аграриям

Меры по повышению зарплат аграриям

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По инициативе губернатора Ставрополья В. Владимирова в регионе разработали «дорожную карту» повышения зарплаты для рабочих регионального сельского хозяйства. План по реализации данного документа руководитель региона обговорил на совещании с участием прибывших глав муниципалитетов, руководителей Минсельхоза, представителей


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РФ одобрила дотации Крыму на 13 миллиардов рублей

РФ одобрила дотации Крыму на 13 миллиардов рублей

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Правительство Российской Федерации одобрило выделение Севастополю и всему крымскому полуострову бюджетных дотаций свыше 13 млрд. рублей в нынешнем году. Эти данные сообщаются в пресс-релизе кабинета министров. Из всей этой суммы 10,7 млрд. получит крымский полуостров, а


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Конституционный суд решил, что выборов в Киеве не будет до 2015 года

Конституционный суд решил, что выборов в Киеве не будет до 2015 года

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Выборы Киевсовета и мэра города перенесли на 2015 год, несмотря на окончание срока полномочий киевской власти. Конституционный суд Украины (КСУ) вынес решение о дате выборов мэра Киева и депутатов столичного городского совета. Как сообщает пресс-служба КСУ, такое решение


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Николай Катеринчук будет баллотироваться на пост мэра Киева

Николай Катеринчук будет баллотироваться на пост мэра Киева

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Депутат Верховной рады, член фракции ВО «Батькивщина», лидер Европейской партии Николай Катеринчук будет баллотироваться на должность киевского городского председателя, говорится в его заявлении.   «Я, Николай Катеринчук, член парламентской фракции «Батькивщина» и лидер Европейской партии, принял


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