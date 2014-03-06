Правоохранители задержали первого заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова Павла Вугельмана в аэропорту «Борисполь», сообщает INSIDER со ссылкой на источники. По словам собеседника, Вугельман прилетел в Киев из Израиля так же добровольно, как до того из Польши Читать далее
Экономист Александр Гончаров уверен, что курс доллара и кризис украинской экономики взаимосвязаны. Причем связь проявляется таким образом: чем сильнее доллар, тем сильнее проявляются критические процессы. Читать далее
По инициативе губернатора Ставрополья В. Владимирова в регионе разработали «дорожную карту» повышения зарплаты для рабочих регионального сельского хозяйства. План по реализации данного документа руководитель региона обговорил на совещании с участием прибывших глав муниципалитетов, руководителей Минсельхоза, представителей Читать далее
Правительство Российской Федерации одобрило выделение Севастополю и всему крымскому полуострову бюджетных дотаций свыше 13 млрд. рублей в нынешнем году. Эти данные сообщаются в пресс-релизе кабинета министров. Из всей этой суммы 10,7 млрд. получит крымский полуостров, а Читать далее
Выборы Киевсовета и мэра города перенесли на 2015 год, несмотря на окончание срока полномочий киевской власти. Конституционный суд Украины (КСУ) вынес решение о дате выборов мэра Киева и депутатов столичного городского совета. Как сообщает пресс-служба КСУ, такое решение Читать далее
Депутат Верховной рады, член фракции ВО «Батькивщина», лидер Европейской партии Николай Катеринчук будет баллотироваться на должность киевского городского председателя, говорится в его заявлении. «Я, Николай Катеринчук, член парламентской фракции «Батькивщина» и лидер Европейской партии, принял Читать далее