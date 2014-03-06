Александр Алексеевич Шалимов (1918-2006), украинский хирург и ученый, врач с мировым именем Он прошел путь от врача районной больницы до директора созданного им Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины. Ученый внес весомый вклад в Читать далее
Главным оружием красивой девушки, являются не только выразительные глаза, способные покорить с первого взгляда, но также соблазнительные губы, и, конечно же, милая притягательная улыбка. Если вы стали замечать, что цвет ваших зубов становится все более темным Читать далее
Деньги предназначены на улучшение первичной и вторичной медицинской помощи в 9-ти областях. Всемирный банк предварительно одобрил выделение Украине кредита на $300 млн. для финансирования проекта по улучшению оказания медицинской помощи в девяти регионах. — Сегодня завершен Читать далее