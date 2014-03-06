Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "медицина"

Все из: медицина

Сегодня день памяти Александра Шалимова

Сегодня день памяти Александра Шалимова

Нет комментариев

Александр Алексеевич Шалимов (1918-2006), украинский хирург и ученый, врач с мировым именем Он прошел путь от врача районной больницы до директора созданного им Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины.  Ученый внес весомый вклад в


Читать далее
Стоматологический интернет магазин – виды услуг на сайте all4dental.ru

Стоматологический интернет магазин – виды услуг на сайте all4dental.ru

Нет комментариев

Главным оружием красивой девушки, являются не только выразительные глаза, способные покорить с первого взгляда, но также соблазнительные губы, и, конечно же, милая притягательная улыбка. Если вы стали замечать, что цвет ваших зубов становится все более темным


Читать далее
Всемирный банк даст Украине 300 миллионов долларов на медицину

Всемирный банк даст Украине 300 миллионов долларов на медицину

Нет комментариев

Деньги предназначены на улучшение первичной и вторичной медицинской помощи в 9-ти областях. Всемирный банк предварительно одобрил выделение Украине кредита на $300 млн. для финансирования проекта по улучшению оказания медицинской помощи в девяти регионах. — Сегодня завершен


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top