Александр Турчинов, на которого парламент Украины возложил исполнение обязанностей президента, заявил в понедельник о стабилизации ситуации в городе Мариуполе Донецкой области, где украинские силовики 9 мая провели спецоперацию с использованием бронетехники. По последним данным донецкой облгосадминистрации,