В Мариуполе презентовали Целевую программу развития спорта «Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым». В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города Проект стал возможен благодаря решению президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что Читать далее
Александр Турчинов, на которого парламент Украины возложил исполнение обязанностей президента, заявил в понедельник о стабилизации ситуации в городе Мариуполе Донецкой области, где украинские силовики 9 мая провели спецоперацию с использованием бронетехники. По последним данным донецкой облгосадминистрации, Читать далее
Несчастного убили выстрелом в висок и, предположительно, бросили в море. Труп, выброшенный волной на берег, обнаружили охранники Марипольского торгового порта 7 сентября. Тело убитого лежало на территории пляжа, в районе третьего причала. «В 20:20 в дежурную Читать далее