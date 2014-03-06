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Все из: Мариуполь

В Мариуполе создадут спортивную инфраструктуру национального уровня

В Мариуполе создадут спортивную инфраструктуру национального уровня

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В Мариуполе презентовали Целевую программу развития спорта «Будь сильным. Вдохновляй. Будь первым». В документ заложена комплексная модернизация спортивной инфраструктуры города Проект стал возможен благодаря решению президента ФК «Шахтер» Рината Ахметова о перерегистрации клуба в Мариуполе, что


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В Мариуполе началось совместное патрулирование милиции и народных дружин

В Мариуполе началось совместное патрулирование милиции и народных дружин

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Александр Турчинов, на которого парламент Украины возложил исполнение обязанностей президента, заявил в понедельник о стабилизации ситуации в городе Мариуполе Донецкой области, где украинские силовики 9 мая провели спецоперацию с использованием бронетехники. По последним данным донецкой облгосадминистрации,


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На пляже в Мариуполе мужчина получил выстрел в голову

На пляже в Мариуполе мужчина получил выстрел в голову

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Несчастного убили выстрелом в висок и, предположительно, бросили в море. Труп, выброшенный волной на берег, обнаружили охранники Марипольского торгового порта 7 сентября. Тело убитого лежало на территории пляжа, в районе третьего причала. «В 20:20 в дежурную


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