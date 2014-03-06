Промышленные альпинисты изъяли пули в стенах здания гостиницы «Украина» в Киеве. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк. «Это услуги альпиниста. Было сделано с тем, чтобы найти пули Читать далее
Суд удовлетворил ходатайство генпрокуратуры о специальном досудебном следствии и заочном осуждении подозреваемых в организации расстрела Небесной сотни Об этом 18 февраля заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает «ДС» со ссылкой на «112 Украина» «Хочу сказать вам главное. Читать далее
Президент Петр Порошенко решил принять участие в судебном процессе по расследованию преступлений во время Революции достоинства 2014 года Об этом он сказал во время открытия выставки ко Дню героев Небесной Сотни, передает «ДС». «Впервые в украинской Читать далее
Следить за безопасностью на мероприятиях, посвященных годовщине событий на Майдане, будут около трех тысяч сотрудников правоохранительных органов Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу главка Читать далее
Накануне годовщины Майдана в Украине стартовала очередная многоходовка с российским акцентом Во-первых, пророссийские СМИ и кремлевские рупоры начали живо обсуждать компромат, который якобы есть у недавно задержанного Шепелева. Во-вторых, снова в медиа-пространстве актуализировалась версия о «грузинских Читать далее
Адвокаты бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые предстали перед судом, пытаются переложить ответственность за гибель Небесной сотни на других участников акции протеста Об этом заявил прокурор Янис Симонов, передает «ДС» со ссылкой на «Украинскую правду». Выводы экспертов Читать далее
Ситуация в Ереване накаляется Протесты против повышения тарифов на электроэнергию в столице Армении не прекращаются. На территорию, где собрались демонстранты, стянуты дополнительные наряды полиции. Стражи порядка вооружены дубинками и алюминиевыми щитами. В то же время участники Читать далее