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Всё для Вашего питомца в интернет-магазине Petslike.net

Всё для Вашего питомца в интернет-магазине Petslike.net

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Скрасить однообразную жизнь человека помогают домашние питомцы. Многие из нас держат дома кошек, собак, хомячков, попугайчиков. Согласитесь, что это очень приятно, когда Вы приходите домой с работы, а Ваш пёсик с радостью бросается Вас встречать. Ещё


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Россияне стали меньше покупать продуктов

Россияне стали меньше покупать продуктов

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Согласно статистике в 2015 году объемы покупки продуктов стали сокращаться. Существенную роль на сокращение покупок оказал рост цен. Больше всего повышение цен отразилось на фруктах, овощах, мясе и сыре. По последним данным половина россиян покупает на


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