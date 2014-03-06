Скрасить однообразную жизнь человека помогают домашние питомцы. Многие из нас держат дома кошек, собак, хомячков, попугайчиков. Согласитесь, что это очень приятно, когда Вы приходите домой с работы, а Ваш пёсик с радостью бросается Вас встречать. Ещё Читать далее
Согласно статистике в 2015 году объемы покупки продуктов стали сокращаться. Существенную роль на сокращение покупок оказал рост цен. Больше всего повышение цен отразилось на фруктах, овощах, мясе и сыре. По последним данным половина россиян покупает на Читать далее