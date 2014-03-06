Здравствуйте! Я, наконец, нашла тот магазин, где есть все, что нужно настоящей женщине, чтобы не замерзнуть зимой. Этой осенью я озадачилась выбором нового пуховика на зиму. Долго пришлось искать магазин, где цена и качество соответствуют друг