Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "мафия"

Все из: мафия

Кумовство убивает: Почему Украина за время независимости так ничего и не построила

Кумовство убивает: Почему Украина за время независимости так ничего и не построила

Нет комментариев

Фото из открытых источников   Чтобы на клеточном уровне осознать всю глубину деградации украинской экономики за последние годы, достаточно просто мысленно вычесть из всего имеющегося экономического потенциала основные объекты инфраструктуры, которые достались нам после развала Союза


Читать далее
Европол нанес удар по русскоговорящей мафии

Европол нанес удар по русскоговорящей мафии

Нет комментариев

Полицейская служба Европейского союза (Европол) провела масштабную операцию, в результате которой было арестовано сразу 18 криминальных авторитетов из так называемого «кутаисского клана». В их числе 13 воров в законе. Об этом сообщается на сайте организации. Проведенная операция стала


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top