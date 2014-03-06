Фото из открытых источников Чтобы на клеточном уровне осознать всю глубину деградации украинской экономики за последние годы, достаточно просто мысленно вычесть из всего имеющегося экономического потенциала основные объекты инфраструктуры, которые достались нам после развала Союза Читать далее
Полицейская служба Европейского союза (Европол) провела масштабную операцию, в результате которой было арестовано сразу 18 криминальных авторитетов из так называемого «кутаисского клана». В их числе 13 воров в законе. Об этом сообщается на сайте организации. Проведенная операция стала Читать далее