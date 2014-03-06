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Все из: Луценко

Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Вербицкого

Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Вербицкого

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Погибший евромайдановец Юрий Вербицкий Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Юрия Вербицкого. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина«, сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк. «Также важным расследованием является похищения


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Названа возможная дата помилования Юлии Тимошенко

Названа возможная дата помилования Юлии Тимошенко

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Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко может выйти на свободу в Вербное воскресенье, 28 апреля. Об этом в своем твиттере сообщил экс-глава украинского МВД Юрий Луценко со ссылкой на европейского комиссара по вопросам расширения и Европейской политики


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Луценко вышел на свободу

Луценко вышел на свободу

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Юрий Луценко снова на свободе. После более чем двух лет заключения, после череды апелляций и ходатайств об освобождении, после изнурительной голодовки и решения Европейского суда. По решению президента Виктора Януковича. Человека, которого сам Луценко не раз называл главным заказчиком


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