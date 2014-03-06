Юрий Луценко снова на свободе. После более чем двух лет заключения, после череды апелляций и ходатайств об освобождении, после изнурительной голодовки и решения Европейского суда. По решению президента Виктора Януковича. Человека, которого сам Луценко не раз называл главным заказчиком