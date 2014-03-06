В Украине могут ввести государственную монополию на организацию лотерей. Такое новшество может стать реальностью в случае, если Верховная Рада Украины проголосует за принятие законопроекта номер 3697 от 27 ноября 2013 года, которым предлагается внести изменения в действующий Закон Украины «О