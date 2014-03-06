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Все из: лотерея

СМИ: Единый оператор лотерей – общепринятая европейская практика

СМИ: Единый оператор лотерей – общепринятая европейская практика

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Наличие в стране только одного оператора лотереи с большим опытом деятельности на рынке – общепринятая практика для многих европейских государств Об этом идет речь в статье «Как Антимонопольный комитет взялся за передел рынка лотерей», опубликованном изданием


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В Канаде неизвестный выиграл в лотерею 25 миллионов долларов

В Канаде неизвестный выиграл в лотерею 25 миллионов долларов

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Неизвестный, купивший лотерейный билет в канадской провинции Нью-Брансуик, выиграл 25 миллионов долларов. Об этом сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, являющееся организатором около десятка лотерейных розыгрышей в стране. Известно, что счастливый билет одной из наиболее популярных национальных


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В Украине монополизируют рынок лотерей, отдав его государству

В Украине монополизируют рынок лотерей, отдав его государству

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В Украине могут ввести государственную монополию на организацию лотерей. Такое новшество может стать реальностью в случае, если Верховная Рада Украины проголосует за принятие законопроекта номер 3697 от 27 ноября 2013 года, которым предлагается внести изменения в действующий Закон Украины «О


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Супруги не смогли поделить крупный выигрыш и расстались

Супруги не смогли поделить крупный выигрыш и расстались

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Лотерейный выигрыш в 101 миллион фунтов стерлингов стал поводом для развода британской пары. Супруги не смогли поделить свалившееся на них богатство. Как сообщает Daily Mail, многомиллионный выигрыш Дейв и Анжела Доуз поднял их на 702 место


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