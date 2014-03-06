В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем