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Все из: Литва

Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления государственности Литвы

Порошенко принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления государственности Литвы

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Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Об этом сообщает пресс-центр президента. Отмечается, что после официальной церемонии встречи высоких гостей в Президентском дворце состоялись


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Меркель призвала Литву выделить средства на саркофаг для ЧАЭС

Меркель призвала Литву выделить средства на саркофаг для ЧАЭС

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Литву внести вклад в строительство саркофага на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передает литовский сайт Verslo Zinios. Сообщается, что посол Германии в Литве Ютта Шмиц передала премьер-министру Литвы Альгирдасу Буткявичюсу официальное письмо,


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В Литве запущен СПГ-терминал

В Литве запущен СПГ-терминал

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В литовском порту Клайпеда пришвартовалось судно-хранилище сжиженного природного газа «Независимость». 300-метровый танкер  призван снизить зависимость страны от российских энергоносителей. По словам президента Литвы Далии Грубаускайте, новый Клайпедский СПГ-терминал крайне важен для энергетической безопасности Литвы и всей Прибалтики. Он


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Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

Почему в Литве так популярны зарплаты «в конвертах»?

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В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем


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Арсений Яценюк поручил министру обороны подписать соглашение о создании общей с Польшей и Литвой военной бригады

Арсений Яценюк поручил министру обороны подписать соглашение о создании общей с Польшей и Литвой военной бригады

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Глава правительства Украины Арсений Яценюк поручил министру обороны Валерию Гелетею подписать соглашение между правительствами Украины, Польши и Литвы, которое предусматривает создание совместной воинской части. Данное поручения закреплено решением правительства №732 от 9 июля, что вносит изменения


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Литва думает, соглашаться ли на скидку «Газпрома»

Литва думает, соглашаться ли на скидку «Газпрома»

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Руководители «Газпрома» предложили властям Литвы осуществлять покупку газа по цене, которая равняется 360-370-ти долларам за одну тысячу кубометров. Благодаря этому предложению Литва сможет получить экономию, которая равняется 100 долларам на каждой тысяче кубических метров.


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Россия запретила ввоз литовской свинины

Россия запретила ввоз литовской свинины

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Российскими властями было запрещено ввоз в государство свинины из Литвы. Данную информацию в субботу, 25.01.2014-го года, передает информационное агенство ИТАР-ТАСС, ссылаясь на главу Россельхознадзора Алексеенко Алексея.


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