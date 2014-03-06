Президент Украины Петр Порошенко в пятницу, 16 февраля, принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 100-летия восстановления Литовского государства. Об этом сообщает пресс-центр президента. Отмечается, что после официальной церемонии встречи высоких гостей в Президентском дворце состоялись Читать далее
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Литву внести вклад в строительство саркофага на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), передает литовский сайт Verslo Zinios. Сообщается, что посол Германии в Литве Ютта Шмиц передала премьер-министру Литвы Альгирдасу Буткявичюсу официальное письмо, Читать далее
В литовском порту Клайпеда пришвартовалось судно-хранилище сжиженного природного газа «Независимость». 300-метровый танкер призван снизить зависимость страны от российских энергоносителей. По словам президента Литвы Далии Грубаускайте, новый Клайпедский СПГ-терминал крайне важен для энергетической безопасности Литвы и всей Прибалтики. Он Читать далее
В Литве зарплаты самые низкие в регионе, по сравнению с находящимися рядом странами Европейского Союза. Литва в регионе лидирует и по другому показателю – части теневой экономики. Экономисты объясняют, почему «черные» деньги здесь более привлекательны, чем Читать далее
Глава правительства Украины Арсений Яценюк поручил министру обороны Валерию Гелетею подписать соглашение между правительствами Украины, Польши и Литвы, которое предусматривает создание совместной воинской части. Данное поручения закреплено решением правительства №732 от 9 июля, что вносит изменения Читать далее
Руководители «Газпрома» предложили властям Литвы осуществлять покупку газа по цене, которая равняется 360-370-ти долларам за одну тысячу кубометров. Благодаря этому предложению Литва сможет получить экономию, которая равняется 100 долларам на каждой тысяче кубических метров. Читать далее
Российскими властями было запрещено ввоз в государство свинины из Литвы. Данную информацию в субботу, 25.01.2014-го года, передает информационное агенство ИТАР-ТАСС, ссылаясь на главу Россельхознадзора Алексеенко Алексея. Читать далее