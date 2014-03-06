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Все из: курс

Валютные качели: эксперты прочат украинцам резкие скачки курса доллара

Валютные качели: эксперты прочат украинцам резкие скачки курса доллара

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Сегодня, 10:01 Просмотров: … Стоимость американской валюты будет зависеть от ряда факторов Фото: Pixabay Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики,


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В Украине обваливается курс доллара

В Украине обваливается курс доллара

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Сегодня, 08:22 Просмотров: … С начала марта американская валюта «похудела» уже на 60 копеек Фото: Getty На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,34 грн;1 евро – 32,7


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Как изменится курс доллара в Украине: прогноз на неделю

Как изменится курс доллара в Украине: прогноз на неделю

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Сегодня, 13:30 Просмотров: … Гривня заметно укрепилась к доллару, а НБУ продолжил ужесточать свою политику Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1 –


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Чего ждать от доллара в марте: эксперты дали прогноз

Чего ждать от доллара в марте: эксперты дали прогноз

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Сегодня, 08:56 Просмотров: … Финансовые аналитики сходятся во мнениях насчет будущей стоимости «зеленого» Фото: AFP Курс доллара в Украине, который с конца февраля потерял 41 копейку, продолжит падать. Такие прогнозы озвучили сайту «Сегодня» финансовые аналитики.


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В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

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Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,53 грн;1 евро –


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Курсы валют на пятницу 2 марта

Курсы валют на пятницу 2 марта

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С наступлением календарной весны гривна начала укрпеляться, курс евро и доллара в Украине резко упал. На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:1 доллар США – 26,66 грн;1


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В Украине резко упал курс евро и доллара

В Украине резко упал курс евро и доллара

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Сегодня, 08:24 Просмотров: … Гривня стала укрепляться с началом календарной весны Фото: AFP На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,66 грн;1 евро – 32,45 грн;10 российских рублей


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