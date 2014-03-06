Сегодня, 08:22 Просмотров: … С начала марта американская валюта «похудела» уже на 60 копеек Фото: Getty На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,34 грн;1 евро – 32,7 Читать далее
Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,53 грн;1 евро – Читать далее
Валютный прогноз: доллар упадет до 26 гривен. Фото: Оскар Янсонс
На минувшей неделе доллар существенно подешевел к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,7%.
Гривна продолжает дорожать, а доллар стремится к Читать далее
Сегодня, 08:24 Просмотров: … Гривня стала укрепляться с началом календарной весны Фото: AFP На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,66 грн;1 евро – 32,45 грн;10 российских рублей Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 28 копеек.
Национальный банк Украины на Читать далее
Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 40 копеек.
Национальный банк Украины на Читать далее
Сегодня, 08:23 Просмотров: … Стоимость американской валюты вновь опустилась ниже психологической отметки Фото: AFP На сегодня, 28 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,94 грн;1 евро – 33,14 грн;10 российских Читать далее