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Все из: курс валют

В Украине обваливается курс доллара

В Украине обваливается курс доллара

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Сегодня, 08:22 Просмотров: … С начала марта американская валюта «похудела» уже на 60 копеек Фото: Getty На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,34 грн;1 евро – 32,7


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В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

В Украине упал курс доллара и резко подорожал евро

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Сегодня, 08:20 Просмотров: … Курс гривни к основным иностранным валютам изменился разнонаправленно Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На сегодня, 5 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,53 грн;1 евро –


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Валютный прогноз: доллар упадет до 26 гривен

Валютный прогноз: доллар упадет до 26 гривен

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Валютный прогноз: доллар упадет до 26 гривен. Фото: Оскар Янсонс На минувшей неделе доллар существенно подешевел к гривне на всех сегментах валютного рынка на 1,4-1,7%. Гривна продолжает дорожать, а доллар стремится к


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В Украине резко упал курс евро и доллара

В Украине резко упал курс евро и доллара

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Сегодня, 08:24 Просмотров: … Гривня стала укрепляться с началом календарной весны Фото: AFP На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,66 грн;1 евро – 32,45 грн;10 российских рублей


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Курс валют на 2 марта: гривна укрепляется

Курс валют на 2 марта: гривна укрепляется

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 13 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 28 копеек. Национальный банк Украины на


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Курс валют на 1 марта: гривну продолжают укреплять

Курс валют на 1 марта: гривну продолжают укреплять

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Фото: Пресс-центр НБУ Курсы валют НБУ Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 14 копеек. В то же время курс национальной валюты к евро вырос сразу на 40 копеек. Национальный банк Украины на


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В Украине упал курс доллара и евро

В Украине упал курс доллара и евро

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Сегодня, 08:23 Просмотров: … Стоимость американской валюты вновь опустилась ниже психологической отметки Фото: AFP На сегодня, 28 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,94 грн;1 евро – 33,14 грн;10 российских


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