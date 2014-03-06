Сегодня, 08:22 Просмотров: … С начала марта американская валюта «похудела» уже на 60 копеек Фото: Getty На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,34 грн;1 евро – 32,7