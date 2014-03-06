Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный
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Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке в продаже также сильно понизился – на 26 копеек – до 26,05 грн/долл, курс в покупке снизился на 26 копеек до 26,01 грн/долл. Национальный
Гривна укрепляется к доллару, и такая тенденция может продлиться как минимум до лета. Но есть ряд рисков, которые могут привести к снижению курса национальной валюты. «Апостроф» выяснил, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы, а также
Фото: Пресс-центр НБУ Здание Национального банка Украины Курс доллара на межбанке подешевел и в продаже, и в покупке. НБУ не проводил валютный аукцион. А торговый оборот на межбанке составил почти $400 млн. Национальный банк Украины
В обменных пунктах Украины сегодня, 3 марта 2018 года, в 10:45 курс доллара в продаже повысился на 7 копеек до 26,82 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 6 копеек — до 26,50 гривны/доллар. Курс евро в
В обменных пунктах Украины сегодня, 2 марта 2018 года, в 11:05 курс доллара в продаже понизился на 14 копеек до 26,75 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 16 копеек — до 26,44 гривны/доллар. Курс евро в
В обменных пунктах Украины сегодня, 23 февраля 2018 года, в 11:00 курс доллара в продаже понизился на 4 копейки до 27,15 гривны/доллар, в покупке курс понизился на 1 копейку — до 26,90 гривны/доллар. Курс евро в
Курс криптовалюты биткоин (Bitcoin) упал ниже отметки в 10 тыс. долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap. Сообщается, что в 15:49 (по киевскому времени) курс биткоина опустился до 9,9 тыс. долларов. А уже к 16:29