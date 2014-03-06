Курс доллара на межбанке в продаже 7 марта 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 18 копеек до 26,13 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 12 копеек – до
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Курс доллара на межбанке в продаже 7 марта 2018 года в 12:40 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 18 копеек до 26,13 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 12 копеек – до
Гривна укрепляется к доллару, и такая тенденция может продлиться как минимум до лета. Но есть ряд рисков, которые могут привести к снижению курса национальной валюты. «Апостроф» выяснил, каким будет курс доллара в ближайшие месяцы, а также
Сегодня, 10:01 Просмотров: … Стоимость американской валюты будет зависеть от ряда факторов Фото: Pixabay Курс доллара в Украине к лету может опуститься до 25,5-25,8 грн/долл., но заметно вырасти к концу 2018 года. Такой прогноз озвучили финансовые аналитики,
Сегодня, 08:22 Просмотров: … С начала марта американская валюта «похудела» уже на 60 копеек Фото: Getty На сегодня, 7 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,34 грн;1 евро – 32,7
Курс доллара на межбанке в продаже 6 марта 2018 года в 12:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии понизился на 9,5 копейки до 26,36 гривен/доллар. Курс евро в продаже понизился на 7 копеек – до
Сегодня, 13:30 Просмотров: … Гривня заметно укрепилась к доллару, а НБУ продолжил ужесточать свою политику Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня» На прошлой неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1 –
Сегодня, 10:44 Просмотров: … Проблема с нехваткой голубого топлива скоро решится Фото: «Сегодня»; «Газпром». Коллаж: «Сегодня» Демарш российского «Газпрома», который отказался поставить газ Украине, не приведет к изменению курса гривни. Такое мнение выразил экономист Борис Кушнирук.