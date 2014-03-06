Администрация Президента Украины Президент Петр Порошенко отметил существование опасности вмешательства России в украинские выборы и достаточно высокой вероятности этого. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает пресс-служба главы государства. Порошенко рассказал об Читать далее
Из открытых источников Прокуратура Крыма предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму они будут отвечать по закону. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» рассказал заместитель прокурора Крыма Александр Читать далее
Россия, как правопреемница СССР, должна выполнять договора с Украиной и не нарушать международное право Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел, посвященного указуВерховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области в Читать далее
Российские пограничники ликвидируют блокпосты на административной границе с аннексированным Крымом Об этом Крым.Реалии рассказал помощник начальника Азово-Черноморского регионального управления по вопросам взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины Максим Сорока, сообщает «ДС». По его словам, российские Читать далее
Накануне по окончании встречи «нормандской четверки» Ангела Меркель заявила, что Украина ожидает разрешения территориального кризиса, но «это не касается Крыма, пока это касается остальной территории страны». Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что канцлер Читать далее
Дальнейшая милитаризация полуострова будет крайне опасной и не останется без ответа, заявила Нуланд Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила о недопустимости развертывания Россией ядерного оружия в Крыму и предупредила о соответствующих последствиях, которые могут ожидать РФ. Читать далее
Об этом сообщила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на пресс-конференции в понедельник в Брюсселе. «Требуется дополнительная юридическая основа и техническая работа для введения дополнительных санкций в отношении Крыма. Эта работа продолжается в эти часы», — отметила Читать далее