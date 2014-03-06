Из открытых источников Прокуратура Крыма предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму они будут отвечать по закону. Об этом в комментарии «Крым.Реалии» рассказал заместитель прокурора Крыма Александр