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Все из: кризис

Нулевой рост ВВП электорату продают как «новую нормальность»

Нулевой рост ВВП электорату продают как «новую нормальность»

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Россия оказалась худшей в группе сырьевых экономик, ниже – только Венесуэла Динамика ВВП в постоянных ценах в 2008–2017 гг., 2008 г. = 1. Источник: ИНП РАН «Новая нормальность» –


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Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

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Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


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Украинцы массово бегут в Польшу

Украинцы массово бегут в Польшу

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Эксперты заявляют, что власти страны сознательно сбросили свои проблемы на ЕС Сегодня в 19:36, просмотров: 530 Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около 100 тысяч украинцев мигрируют из страны каждый месяц. Всего за прошлый


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Россия и США начали большую войну за нефть

Россия и США начали большую войну за нефть

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Американцам пророчат черные времена через 15 лет Сегодня в 13:33, просмотров: 2701 Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине


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Бедность — угроза национальной безопасности Украины

Бедность — угроза национальной безопасности Украины

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Экономический месседж, прозвучавший в выступлении министра обороны Германии на открытии Мюнхенской конференции по безопасности, должен заставить задуматься очень многих — включая «политический класс» Украины, считает экономист Олег Устенко. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, открывая Мюнхенскую конференцию по безопасности, заявила,


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Существующий мировой порядок обречен на гибель

Существующий мировой порядок обречен на гибель

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Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР. Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую


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"Кровопускание" от ФРС. Как США программируют новый мировой кризис

"Кровопускание" от ФРС. Как США программируют новый мировой кризис

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Вначале Штаты подсадили весь мир на дешевый доллар, а теперь решили сделать всему миру финансовое «кровопускание» с помощью «пиявки» в лице ФРС Рекордное падение на мировых фондовых рынках, вызвало целый спектр традиционных комментариев. Начиная от апокалиптических


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Экономические новости Украины и мира.
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