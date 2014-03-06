Их простили за «заслуги» во время беспорядков в украинской столице Людей, захвативших в ночь на четверг отделение Укрбизнесбанка в Киеве, отпустили на свободу. Речь идет о 38 «воинах Нарнии» (так они сами себя называют). Кроме того,