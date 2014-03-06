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Все из: криминал

Полиция задержала преступников, пытавшихся убить главу госкорпорации

Полиция задержала преступников, пытавшихся убить главу госкорпорации

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Полиция задержала четырех злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» Как заявил на своей странице в Facebook глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, задержание произвели 28 февраля, информирует «ДС». «Задержали


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Координатора «Правого сектора» Сашу Белого застрелили

Координатора «Правого сектора» Сашу Белого застрелили

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В Ривне в ночь на вторник был убит координатор структур «Правого сектора» на территории Западной Украины Александр Музычко, сообщил на своей страничке Facebook народный депутат Александр Доний. «Только что сообщили, что убили «Сашка Билого» (Александра Музычко)


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В Харькове неизвестные атакуют офис «Просвиты»

В Харькове неизвестные атакуют офис «Просвиты»

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В Харькове неизвестные атакуют офис Всеукраинского общества «Просвита» имени Тараса Шевченко» Как сообщает корреспондент «Харьков. Комментарии», около офиса «Просвиты» находятся молодые люди спортивного телосложения. Слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы. Прохожих к месту происшествия не пускают,


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Кровавая драка в Донецке: первых зачинщиков уже задержали

Кровавая драка в Донецке: первых зачинщиков уже задержали

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Аваков считает, что эти задержания — только начало Организаторов драки на митинге за единство Украины  в Донецке, во время которой погибли как минимум два человека, задержали. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков. «Ночью выявлены и задержаны первые четверо из


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«Воинов Нарнии», захвативших банк в Киеве, отпустили на свободу

«Воинов Нарнии», захвативших банк в Киеве, отпустили на свободу

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Их простили за «заслуги» во время беспорядков в украинской столице Людей, захвативших в ночь на четверг отделение Укрбизнесбанка в Киеве, отпустили на свободу. Речь идет о 38 «воинах Нарнии» (так они сами себя называют). Кроме того,


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В Киеве задержаны вооруженные люди, которые пытались ограбить банк

В Киеве задержаны вооруженные люди, которые пытались ограбить банк

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Милиция задержала 38 вооруженных лиц, которые минувшей ночью совершили нападение на отделение банка на улице Московская в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД Украины в Киеве. По данным правоохранительных органов, молодые люди в камуфляже


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В Киеве три десятка неизвестных с битами и в масках избили прокурора

В Киеве три десятка неизвестных с битами и в масках избили прокурора

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В Киеве неизвестные в масках избили работника прокуратуры Святошинского района столицы. Так, по данным пресс-службы, 11 марта около 09:30 в здание прокуратуры Святошинского района по ул. Гната Юры, 9, ворвались около 30 человек в масках и


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Экономические новости Украины и мира.
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