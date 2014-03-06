Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны Читать далее
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна на данный момент не может прожить без внешней финансовой поддержки. Об этом сообщает УНИАН. «Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока Читать далее
Фото: kmu.gov.ua Гройсман и Лагард В МВФ поднимают вопрос о необходимости выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Но в правительстве обещают, что цена на газ до конца текущего отопительного сезона не изменится.
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Национальный банк Украины (НБУ) отказался от привязки процентной ставки по кредиту Фонду гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) к индексу инфляции. Соответствующие изменения закреплены постановлением НБУ от 8 октября №643. “Процентная ставка по кредиту Фонду Читать далее
Национальный банк Украины будет вводить на постоянной основе кураторов в коммерческие банки невзирая на предоставление им денежных ресурсов. Назначение кураторов в банковские организации, которые получили рефинансирование, может усилить контроль за правильным использованием средств. Институт кураторства считается Читать далее
В ближайшее время Украина введет соответствующие санкции против фирм с российским капиталом. Отметим, что аналогические санкции уже ввели США и страны Евросоюза. Здесь говорится о предприятиях, доля российского капитала которых превышает 50%. Меры будут касаться финансового Читать далее
К рассмотрению приняли законопроект №4185а, который в очередной раз предлагает решить проблему старых ипотечных валютных кредитов В Верховной Раде зарегистрирован проект по переводу валютных кредитов в гривну, под №4185-а, который подготовлен банкирами. Эксперт так прокомментировал его Читать далее