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Все из: кредиты

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

Зачем Нацбанк разрешил всем «синтетические» кредиты и как они скажутся на цене доллара

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Нацбанк пытается обеспечить постоянный поток доллара в Украину. С 16 февраля вступило в силу его постановление №12, обнародованное вчера вечером — оно позволяет нашим банкам привлекать от любых нерезидентов так называемые «синтетические» кредиты. Эти займы должны


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Экономика Украины не может существовать без внешней поддержки

Экономика Украины не может существовать без внешней поддержки

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна на данный момент не может прожить без внешней финансовой поддержки. Об этом сообщает УНИАН. «Сегодня мы тратим 130 млрд гривен ($4,8 млрд) на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока


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Киев и МВФ согласовывают цены на газ – Гройсман

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Фото: kmu.gov.ua Гройсман и Лагард В МВФ поднимают вопрос о необходимости выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Но в правительстве обещают, что цена на газ до конца текущего отопительного сезона не изменится. Украина


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НБУ отказался от привязки стоимости кредита Фонду гарантирования вкладов к инфляции

НБУ отказался от привязки стоимости кредита Фонду гарантирования вкладов к инфляции

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Национальный банк Украины (НБУ) отказался от привязки процентной ставки по кредиту Фонду гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) к индексу инфляции. Соответствующие изменения закреплены постановлением НБУ от 8 октября №643. “Процентная ставка по кредиту Фонду


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Нацбанк хочет ввести кураторов в банки

Нацбанк хочет ввести кураторов в банки

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Национальный банк Украины будет вводить на постоянной основе кураторов в коммерческие банки невзирая на предоставление им денежных ресурсов. Назначение кураторов в банковские организации, которые получили рефинансирование, может усилить контроль за правильным использованием средств. Институт кураторства считается


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Санкции против российских компаний

Санкции против российских компаний

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В ближайшее время Украина введет соответствующие санкции против фирм с российским капиталом. Отметим, что аналогические санкции уже ввели США и страны Евросоюза. Здесь говорится о предприятиях, доля российского капитала которых превышает 50%. Меры будут касаться финансового


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Кому «простят» валютные кредиты

Кому «простят» валютные кредиты

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К рассмотрению приняли законопроект №4185а, который в очередной раз предлагает решить проблему старых ипотечных валютных кредитов В Верховной Раде зарегистрирован проект по переводу валютных кредитов в гривну, под №4185-а, который подготовлен банкирами. Эксперт так прокомментировал его


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