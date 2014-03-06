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Все из: коррупция

Могерини: Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией

Могерини: Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией

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Из открытых источников Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. «Мы


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Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада

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Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции


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Кумовство убивает: Почему Украина за время независимости так ничего и не построила

Кумовство убивает: Почему Украина за время независимости так ничего и не построила

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Фото из открытых источников   Чтобы на клеточном уровне осознать всю глубину деградации украинской экономики за последние годы, достаточно просто мысленно вычесть из всего имеющегося экономического потенциала основные объекты инфраструктуры, которые достались нам после развала Союза


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Теневая экономика Украины достигает 45%

Теневая экономика Украины достигает 45%

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МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), сообщает Экономическая правда. Согласно


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Валютная слабость Трампа

Валютная слабость Трампа

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Если не брать в расчет обвал курса биткоина, то самым обсуждаемым трендом валютных рынков на прошлой неделе было продолжительное ослабление доллара по отношению к валютам развитых и большинства развивающихся стран. Евро с начала 2017 года укрепился


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Борьбу с коррупцией в Украине возглавит экс-еврокомиссар

Борьбу с коррупцией в Украине возглавит экс-еврокомиссар

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Европейский банк реконструкции и развития объявил, что бывший еврокомиссар и экс-министр финансов Литвы Альгирдас Шемета возглавит надзор за борьбой с коррупцией в Украине. «Он утвержден на должность бизнес-омбудсмена, формально не предусматривает юридических полномочий, но была создана


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Экономика Евросоюза ежегодно теряет от коррупции сумму, равную совокупному годовому бюджету входящих в него стран

Экономика Евросоюза ежегодно теряет от коррупции сумму, равную совокупному годовому бюджету входящих в него стран

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К такому выводу пришли авторы доклада, обнародованного накануне в Брюсселе. 120 миллиардов евро в год – именно во столько обходится экономике Европы коррупция, — сообщила на своей пресс-конференции комиссар Евросоюза по вопросам внутренней политики Сесилия Мальмстрем.


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Экономические новости Украины и мира.
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