Из открытых источников Украине необходимо удвоить работу в важнейших областях, в том числе в сфере борьбы с коррупцией. Об этом в интервью УНИАН заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. «Мы Читать далее
Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
Фото из открытых источников Чтобы на клеточном уровне осознать всю глубину деградации украинской экономики за последние годы, достаточно просто мысленно вычесть из всего имеющегося экономического потенциала основные объекты инфраструктуры, которые достались нам после развала Союза Читать далее
МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.
Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц), сообщает Экономическая правда.
Согласно Читать далее
Если не брать в расчет обвал курса биткоина, то самым обсуждаемым трендом валютных рынков на прошлой неделе было продолжительное ослабление доллара по отношению к валютам развитых и большинства развивающихся стран. Евро с начала 2017 года укрепился Читать далее
Европейский банк реконструкции и развития объявил, что бывший еврокомиссар и экс-министр финансов Литвы Альгирдас Шемета возглавит надзор за борьбой с коррупцией в Украине. «Он утвержден на должность бизнес-омбудсмена, формально не предусматривает юридических полномочий, но была создана Читать далее
К такому выводу пришли авторы доклада, обнародованного накануне в Брюсселе. 120 миллиардов евро в год – именно во столько обходится экономике Европы коррупция, — сообщила на своей пресс-конференции комиссар Евросоюза по вопросам внутренней политики Сесилия Мальмстрем. Читать далее