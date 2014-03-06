Вы здесь: Главная / Новости с пометкой "Корея"

Все из: Корея

«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

«Бизнес-ангелы» и «долина смерти»: финский эксперт «Сколково» рассказал, как сделать успешный стартап

Нет комментариев

17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел


Читать далее
Корея хочет покупать зерновые в Украине и восстанавливать Донбасс

Корея хочет покупать зерновые в Украине и восстанавливать Донбасс

Нет комментариев

Республика Корея рассматривает возможность закупки в Украине более 100 млн кукурузы в год Daewoo International (Южная Корея) заинтересована в закупке в Украине продовольственной кукурузы от 100 и более тыс тонн в год. Об этом шла речь


Читать далее
Япония решила выделить Украине 300 тыс. долл. гуманитарной помощи

Япония решила выделить Украине 300 тыс. долл. гуманитарной помощи

Нет комментариев

Японское правительство решило выделить Украине 300 тыс. долл. гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. «Учитывая сложную гуманитарную ситуацию на востоке Украины, японское правительство решило выделить через Международный комитет Красного креста и верховного


Читать далее
США уговаривают Китай и Корею присоединиться к санкциям против России

США уговаривают Китай и Корею присоединиться к санкциям против России

Нет комментариев

США рассчитывают увеличить число стран, которые ввели санкции против России. Консультации на эту тему ведутся с Китаем, Южной Кореей и Сингапуром. Об этом в интервью литовскому изданию Alfa заявил Дэниел Фрид, отвечающий в Государственном департаменте за санкционную политику.


Читать далее
Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top