17:10 28 февраля 2018. Дарья Агиенко Бизнес, Южно-Сахалинск Бизнес-эксперт, друг президента «Сколково» Виктора Вексельберга, советник фонда инноваций и просто финский олигарх Пекка Вильякайнен объяснил сахалинским инноваторам, как искать деньги для своих проектов. Мастер-класс именитого финна, который инвестирует в небольшие компании, прошел Читать далее
Республика Корея рассматривает возможность закупки в Украине более 100 млн кукурузы в год Daewoo International (Южная Корея) заинтересована в закупке в Украине продовольственной кукурузы от 100 и более тыс тонн в год. Об этом шла речь Читать далее
Японское правительство решило выделить Украине 300 тыс. долл. гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины. «Учитывая сложную гуманитарную ситуацию на востоке Украины, японское правительство решило выделить через Международный комитет Красного креста и верховного Читать далее
США рассчитывают увеличить число стран, которые ввели санкции против России. Консультации на эту тему ведутся с Китаем, Южной Кореей и Сингапуром. Об этом в интервью литовскому изданию Alfa заявил Дэниел Фрид, отвечающий в Государственном департаменте за санкционную политику. Читать далее