Рост реального валового внутреннего продукта Украины в IV квартале 2017 года замедлился до 1,8% в годовом выражении и 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Ведомство уточняет, что по сравнению с