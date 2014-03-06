Руководитель экономических программ Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович заявил, что публикация Deutsche Welle «Действительно ли экономика Украины упала из-за ЗСТ с ЕС?» направлена на дискредитацию Виктора Медведчука и его идей. «Не имея Читать далее
Рост реального валового внутреннего продукта Украины в IV квартале 2017 года замедлился до 1,8% в годовом выражении и 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Ведомство уточняет, что по сравнению с Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко обнародовал проект изменений в конституцию, предлагающий включить в систему административно-территориального устройства регионы, районы и громады (общины). В законопроекте, предложенном президентом, уточняется, что громадой будет считаться созданная в порядке, определенном законом, административно-территориальная единица, которая включает Читать далее
Президент Украины Петр Порошенко на текущей неделе предложит парламенту законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти, заявляет председатель Верховной Рады Александр Турчинов. «Был разговор с президентом нашей страны Петром Порошенко, и мы договорились, что Читать далее
Правительство поручило Минрегиону до 1 октября провести обсуждение изменений в Конституцию относительно децентрализации власти Об этом говорится в распоряжении Кабмина «Об организации проведения обсуждения положений изменений в Конституцию Украины по децентрализации государственной власти». Документ было принято Читать далее
Председатель парламентской фракции УДАР Виталий Кличко заявляет, что его переговоры во вторник, 4 февраля с Президентом Виктором Януковичем по поводу принятия Радой акта о возвращении к Конституции 2004 года были безрезультатными. Об этом он сказал журналистам. «К большому Читать далее
Государственным языком Молдовы официально признан румынский — соответствующее решение принял Конституционный суд республики. Данное решение было принято несмотря на то, что в конституции Молдавии государственным языком значится молдавский. Конституционный суд сослался на тот факт, что в Читать далее