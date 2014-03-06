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Все из: конституция

А. Колтунович: Deutsche Welle пытается скрыть провал интеграционного выбора Украины

А. Колтунович: Deutsche Welle пытается скрыть провал интеграционного выбора Украины

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Руководитель экономических программ Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович заявил, что публикация Deutsche Welle «Действительно ли экономика Украины упала из-за ЗСТ с ЕС?» направлена на дискредитацию Виктора Медведчука и его идей. «Не имея


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Рост экономики Украины снова замедлился

Рост экономики Украины снова замедлился

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Рост реального валового внутреннего продукта Украины в IV квартале 2017 года замедлился до 1,8% в годовом выражении и 0,4% в сравнении с предыдущим кварталом. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. Ведомство уточняет, что по сравнению с


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Порошенко предлагает изменить административно-территориальное устройство Украины

Порошенко предлагает изменить административно-территориальное устройство Украины

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Президент Украины Петр Порошенко обнародовал проект изменений в конституцию, предлагающий включить в систему административно-территориального устройства регионы, районы и громады (общины). В законопроекте, предложенном президентом, уточняется, что громадой будет считаться созданная в порядке, определенном законом, административно-территориальная единица, которая включает


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Президент Украины инициирует предложения по конституционной реформе на нынешней неделе — Турчинов

Президент Украины инициирует предложения по конституционной реформе на нынешней неделе — Турчинов

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Президент Украины Петр Порошенко на текущей неделе предложит парламенту законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти, заявляет председатель Верховной Рады Александр Турчинов. «Был разговор с президентом нашей страны Петром Порошенко, и мы договорились, что


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Кабмин изменит Конституцию ради децентрализации власти

Кабмин изменит Конституцию ради децентрализации власти

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Правительство поручило Минрегиону до 1 октября провести обсуждение изменений в Конституцию относительно децентрализации власти Об этом говорится в распоряжении Кабмина «Об организации проведения обсуждения положений изменений в Конституцию Украины по децентрализации государственной власти». Документ было принято


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Кличко рассказал о переговорах с Януковичем

Кличко рассказал о переговорах с Януковичем

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Председатель парламентской фракции УДАР Виталий Кличко заявляет, что его переговоры во вторник, 4 февраля с Президентом Виктором Януковичем по поводу принятия Радой акта о возвращении к Конституции 2004 года были безрезультатными. Об этом он сказал журналистам. «К большому


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Государственным языком Молдовы официально признан румынский

Государственным языком Молдовы официально признан румынский

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Государственным языком Молдовы официально признан румынский — соответствующее решение принял Конституционный суд республики. Данное решение было принято несмотря на то, что в конституции Молдавии государственным языком значится молдавский. Конституционный суд сослался на тот факт, что в


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Экономические новости Украины и мира.
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