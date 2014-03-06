Американская рецессия грозит охватить весь мир Сегодня в 15:00, просмотров: 5677 Дикие скачки биржевых индексов, в начале февраля потрясшие рынки США, породили волну комментариев и прогнозов. Эксперты дают противоречивые оценки происходящему: кто-то призывает отбросить все эмоции Читать далее
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«Видавництво Старого Лева» напечатает первую за 11 лет своего существования книгу на русском языке. Об этом на своей странице в Facebook сообщила главный редактор издательства Марьяна Савка. Такое решение приняли в знак протеста против «поспешных и непродуманных решений Читать далее
Верховной Раде Украины предлагают обложить налогом на добавленную стоимость операции по поставке и импорту лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Такая норма содержится в законопроекте, зарегистрированном народными депутатами от Партии регионов Виталием Хомутынником и Татьяной Бахтеевой. В частности, документом предлагается исключить из перечня необлагаемых налогом Читать далее
Уникальная лента «Серебряная Земля. Хроника Карпатской Украины 1919-1939» создана режиссером Тарасом Химычем, композитором Любомиром Соломченко и продюсером Тарас Чолий. Работа над лентой длилась 15 месяцев, в фильм вошли свидетельства 20 очевидцев тех событий, некоторые из них Читать далее