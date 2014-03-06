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Все из: КНДР

Эксперт: готовность КНДР к переговорам — результат жесткой политики Трампа

Эксперт: готовность КНДР к переговорам — результат жесткой политики Трампа

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Готовность КНДР к переговорам с США — результат жесткой политики Дональда Трампа, теперь задача Пхеньяна — пойти на уступки и «пересидеть» правление Трампа, возможно, даже заморозив ракетную и ядерную программу, сказал РИА Новости эксперт по Корее,


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Казнить, нельзя помиловать: В КНДР 80 человек казнены на глазах взрослых и детей

Казнить, нельзя помиловать: В КНДР 80 человек казнены на глазах взрослых и детей

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Публичные казни при Ким Чен Ыне стали массовыми В КНДР были казнены порядка 80 человек за распространение порнографии, азартные игры и хранение Библии, что находится под запретов этой стране. Но есть еще один пункт — просмотр


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США: угрозу войны с КНДР не стоит преувеличивать

США: угрозу войны с КНДР не стоит преувеличивать

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Власти США заявляют о небольшой вероятности войны на Корейском полуострове, несмотря на все более грозные заявления со стороны Пхеньяна. По словам пресс-секретаря Белого дома Джея Карни, Соединенные Штаты не удивятся, если Северная Корея осуществит ракетный запуск,


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