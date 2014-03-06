«112 Украина» 19.02.2018 в «Вечернем прайме» обсудили следующее: Финляндия согласилась отправить на оккупированной Донбасс своих миротворцев. При каких условиях и удастся ли договориться с Кремлем? Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал открытые судебные процессы по делу расстрелов на Майдане. Поможет ли открытость судов