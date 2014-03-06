Советник министра внутренних дел Илья Кива в эфире телеканала «112 Украина» Общественный деятель, глава профсоюза МВД Илья Кива в программе «Гордон». Трансляцию ведет телеканал «112 Украина». Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram
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«112 Украина» 19.02.2018 в «Вечернем прайме» обсудили следующее: Финляндия согласилась отправить на оккупированной Донбасс своих миротворцев. При каких условиях и удастся ли договориться с Кремлем? Генпрокурор Юрий Луценко анонсировал открытые судебные процессы по делу расстрелов на Майдане. Поможет ли открытость судов Читать далее