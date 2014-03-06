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Все из: Китай

Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая

Пошлины на металлы ставят под угрозу свободу мировой экономики, — министры Германии и Китая

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Министр экономики Германии Брижит Зиприс и министр торговли Китая Чжун Шан осудили новые таможенные пошлины, введенные США на сталь и алюминий, заявив, что они подорвут глобальную торговую систему. Об этом сообщает Reuters. «Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной


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В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику

В КНР предупредили: торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику

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В торговой войне не будет победителей. В Китае рассказали о торговой войне с США фото: shutterstock Возможная торговая война Китая с США будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики, заявил министр коммерции КНР Чжун Шань.


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Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, — министр коммерции КНР

Торговая война между Китаем и США разрушит всю мировую экономику, — министр коммерции КНР

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Министр коммерции КНР Чжун Шань Китай не желает вступать в торговую войну с США, так как это будет иметь катастрофические последствия для всей мировой экономики. Об этом заявит министр министр коммерции КНР Чжун Шань на сессии


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Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

Интернет-магазин T-Mall от Alibaba внедрит блокчейн в электронную коммерцию

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Согласно пресс-релизам, T-Mall, платформа электронной коммерции от Alibaba, внедряет блокчейн технологию для межграничных поставок. Внедрение стало возможным с помощью партнерства с Cainiao, логистической компанией. Xinhua, информационное агентство в Китае, сообщило в среду об этом сотрудничестве. Оно


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Россия и США начали большую войну за нефть

Россия и США начали большую войну за нефть

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Американцам пророчат черные времена через 15 лет Сегодня в 13:33, просмотров: 2701 Цены на нефть, превысившие в январе отметку $70 за баррель, позволили американским производителям, чье сырье отличается высокой себестоимостью, существенно нарастить добычу и к середине


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3D-принтеры убьют торговлю: к каким последствиям приведет цифровая экономика

3D-принтеры убьют торговлю: к каким последствиям приведет цифровая экономика

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Потенциал IoT в России Потенциал российского рынка IoT до 2020 года составляет более 1 миллиарда устройств. Причем, по данным iKS-Consulting («ИКС-Консалтинг»), самая перспективная отрасль, где будет применяться Интернет вещей, — ЖКХ (380 млн устройств). Сейчас Интернет вещей


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Существующий мировой порядок обречен на гибель

Существующий мировой порядок обречен на гибель

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Ялта — это не только символ раздела мира на сферы влияния, но и символ способности противоборствующих государств договариваться и соблюдать достигнутые договоренности. Однако глубокие геополитические изменения в мире стали складываться сразу после появления ядерного оружия у США, а следом и у СССР. Оно стало разрушать фундаментальную тектоническую


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