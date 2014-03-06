Киевский городской совет принял решение о недопущении политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях столицы Согласно решению, в столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера. Также запрещена политическая агитация среди учащихся и продвижения политического Читать далее
Исключением станет лишь период проведения ежегодных испытаний по проверке сетей в процессе подготовки к зимнему периоду. Киевсовет обязал теплопоставляющие предприятия обеспечить бесперебойную подачу горячей воды в социальные учреждения – дошкольные и учебные заведения, учреждения здравоохранения, социально-медицинские Читать далее
На заседании Киевсовета сегодня произошла драка: один из городских депутатов, выкрикивая нецензурные слова, пытался наброситься с кулаками на бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. Соратник лидера Радикальной партии Олега Ляшко и бывший представитель спецбатальона «Азов» Читать далее
От противоправных действий отдельных участников акции возле Киевсовета пострадал один из милиционеров, который нес службу по охране общественного порядка возле Киевской городской госадминистрации. Об этом сообщили в ОСО УМВД в г. Киеве. Как сообщили в милиции, Читать далее
«Батькивщина» нашла способ заблокировать работу Киевсовета Оппозиционные политические силы начали реагировать на последнее решение Конституционного суда относительно даты проведения очередных выборов в столице Украины. В то время как часть политиков призвала блокировать заседание городского совета с Читать далее