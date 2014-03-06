От противоправных действий отдельных участников акции возле Киевсовета пострадал один из милиционеров, который нес службу по охране общественного порядка возле Киевской городской госадминистрации. Об этом сообщили в ОСО УМВД в г. Киеве. Как сообщили в милиции,