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Все из: Киев

В Гостином дворе после реконструкции разместят Музей истории Киева, – Белоцерковец

В Гостином дворе после реконструкции разместят Музей истории Киева, – Белоцерковец

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Суд отобрал Гостиный двор у скандального застройщика Об этом народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. «Мэр Киева вместе с громадой уже около 7 лет отстаивает сохранение


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Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

Порошенко обвинил Россию в «газовом шантаже» Украины и Европы

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Сегодня в 17:44, просмотров: 360 Глава Незалежной Пётр Порошенко на переговорах с руководителем военного ведомства Швеции Петером Хультквистом в понедельник, 5 марта, заявил, что официальный Киев рассчитывает на то, что северные страны Европы не позволят России


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Угроза или спасение: как мигранты влияют на экономику Украины

Угроза или спасение: как мигранты влияют на экономику Украины

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Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты


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«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки

«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки

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«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки  Московский Комсомолец Украину не поставят на колени: Порошенко пригрозил «Газпрому»  Обозреватель «Газпром» вернул деньги Украине  Lenta «Газпром» и «Нафтогаз» начали новую серию газового противостояния  ТАСС Full coverage Источник


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Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

Кличко приказал киевским депутатам ехать расчищать снег

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Мэр Киева Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями и распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега Об этом говорится на сайте Кличко, передает «ДС». «Сегодня в


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Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

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Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%. Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл.


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Промышленные альпинисты изъяли пули в стенах гостиницы «Украина» в Киеве, — ГПУ

Промышленные альпинисты изъяли пули в стенах гостиницы «Украина» в Киеве, — ГПУ

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Промышленные альпинисты изъяли пули в стенах здания гостиницы «Украина» в Киеве. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк. «Это услуги альпиниста. Было сделано с тем, чтобы найти пули


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