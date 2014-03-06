Суд отобрал Гостиный двор у скандального застройщика Об этом народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. «Мэр Киева вместе с громадой уже около 7 лет отстаивает сохранение Читать далее
Сегодня в 17:44, просмотров: 360 Глава Незалежной Пётр Порошенко на переговорах с руководителем военного ведомства Швеции Петером Хультквистом в понедельник, 5 марта, заявил, что официальный Киев рассчитывает на то, что северные страны Европы не позволят России Читать далее
Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты Читать далее
«Нафтогаз Украины» предрек «Газпрому» многомиллионные убытки Московский Комсомолец Украину не поставят на колени: Порошенко пригрозил «Газпрому» Обозреватель «Газпром» вернул деньги Украине Lenta «Газпром» и «Нафтогаз» начали новую серию газового противостояния ТАСС Full coverage Источник Читать далее
Мэр Киева Виталий Кличко приостановил сессию и в связи с экстремальными погодными условиями и распорядился, чтобы депутаты разъехались по районам и организовали работы по уборке снега Об этом говорится на сайте Кличко, передает «ДС». «Сегодня в Читать далее
Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%. Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл. Читать далее
Промышленные альпинисты изъяли пули в стенах здания гостиницы «Украина» в Киеве. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина», сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк. «Это услуги альпиниста. Было сделано с тем, чтобы найти пули Читать далее