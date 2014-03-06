Начальник ГУ Национальной полиции Киева направил письмо на имя главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко с просьбой о предоставлении техники для уборки в Мариинском парке и на ул. Грушевского на месте разогнанного «Михомайдана» В документе отмечается, что Читать далее
Киев, по подсчетам проведенного энергетического аудита, тратит на обогрев 1 квадратного метра в 5-6 раз больше тепловой энергии, чем любой другой европейский город. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Игорь Никонов, Читать далее
На заседании Киевсовета сегодня произошла драка: один из городских депутатов, выкрикивая нецензурные слова, пытался наброситься с кулаками на бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. Соратник лидера Радикальной партии Олега Ляшко и бывший представитель спецбатальона «Азов» Читать далее
Возбуждено производство по факту халатности силовиков и чиновников городской администрации, которые не могут разблокировать центр Киева от активистов Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту бездеятельности чиновников столичной милиции и КГГА, которые не приняли действенных Читать далее
Порошенко выполнил свое обещание назначить Кличко на должность главы столичной госадминистрации. Сам Кличко считает свое назначение «возвращением местного самоуправления в Киев» Президент Украины Петр Порошенко назначил мэра Киева Виталия Кличко главой КГГА (Киевской городской государственной администрации). Читать далее
Избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в мэры Киева депутата ВР от Батькивщины Леси Оробец и экс-главы КГГА Ивана Салия. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «Только что ТИК (территориальная избирательная комиссия – ред.) приняла Читать далее
В ночь с 30 апреля на 1 мая 2014 г. в г. Киеве пройдут тактико-специальные военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Согласно сообщению, в рамках учений предполагается, что по городу будут передвигаться колонны Читать далее