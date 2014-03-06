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Все из: КГГА

Киевская полиция просит Кличко прибрать за «Михомайданом»

Киевская полиция просит Кличко прибрать за «Михомайданом»

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Начальник ГУ Национальной полиции Киева направил письмо на имя главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко с просьбой о предоставлении техники для уборки в Мариинском парке и на ул. Грушевского на месте разогнанного «Михомайдана» В документе отмечается, что


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КГГА: Киев тратит на обогрев в 5-6 раз больше тепловой энергии, чем города ЕС

КГГА: Киев тратит на обогрев в 5-6 раз больше тепловой энергии, чем города ЕС

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Киев, по подсчетам проведенного энергетического аудита, тратит на обогрев 1 квадратного метра в 5-6 раз больше тепловой энергии, чем любой другой европейский город. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Игорь Никонов,


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В Киевсовете соратник Ляшко попытался избить Виталия Кличко

В Киевсовете соратник Ляшко попытался избить Виталия Кличко

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На заседании Киевсовета сегодня произошла драка: один из городских депутатов, выкрикивая нецензурные слова, пытался наброситься с кулаками на бывшего боксера, а ныне мэра Киева Виталия Кличко. Соратник лидера Радикальной партии Олега Ляшко и бывший представитель спецбатальона «Азов»


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Прокуратура открыла дело против милиции и КГГА из-за Майдана

Прокуратура открыла дело против милиции и КГГА из-за Майдана

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Возбуждено производство по факту халатности силовиков и чиновников городской администрации, которые не могут разблокировать центр Киева от активистов Прокуратура города Киева начала уголовное производство по факту бездеятельности чиновников столичной милиции и КГГА, которые не приняли действенных


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Порошенко назначил Кличко главой КГГА

Порошенко назначил Кличко главой КГГА

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Порошенко выполнил свое обещание назначить Кличко на должность главы столичной госадминистрации. Сам Кличко считает свое назначение «возвращением местного самоуправления в Киев» Президент Украины Петр Порошенко назначил мэра Киева Виталия Кличко главой КГГА (Киевской городской государственной администрации).


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Оробец сняли с выборов

Оробец сняли с выборов

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Избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в мэры Киева депутата ВР от Батькивщины Леси Оробец и экс-главы КГГА Ивана Салия. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «Только что ТИК (территориальная избирательная комиссия – ред.) приняла


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В Киеве в ночь с 30 апреля на 1 мая пройдут военные учения, в центр будет стянута техника, — КГГА

В Киеве в ночь с 30 апреля на 1 мая пройдут военные учения, в центр будет стянута техника, — КГГА

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В ночь с 30 апреля на 1 мая 2014 г. в г. Киеве пройдут тактико-специальные военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Согласно сообщению, в рамках учений предполагается, что по городу будут передвигаться колонны


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