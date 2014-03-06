В ночь с 30 апреля на 1 мая 2014 г. в г. Киеве пройдут тактико-специальные военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА). Согласно сообщению, в рамках учений предполагается, что по городу будут передвигаться колонны