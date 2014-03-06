– Выполнение норматива LCR должно обеспечить банки ликвидностью на случай кризисной ситуации. Внедрение этого норматива фактически первым из Базель III – это сигнал рынку, что Нацбанк ожидает скорое начало нового кризиса, и поэтому банкам необходимо готовиться Читать далее
Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза (на 231%) выше этого показателя в 2016 году. Читайте также: Экспорт компьютерных услуг в Украине в 2017г вырос на 7,6% Читать далее
Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 3-3,5%. При этом МВФ считает, что этого недостаточно для преодоления отставания в развитии экономики и улучшения стандартов жизни в стране. Об этом заявил представитель МВФ Читать далее
Президент Петр Порошенко выбрал компанию, которая поможет ему продать свои активы. Ею станет инвестиционная компания Rothschild, которая находится собственности одноименной династии банкиров, которая берет начало еще с середины восемнадцатого века. Об этом сообщил исполнительный директор и Читать далее
Форекс считается одним из самых активных и прибыльных рынков для вложения инвестиций. Многие люди зарабатывают достаточно большой капитал с помощью Форекс. С помощью сайтов и статей опытные трейдеры и инвесторы передают свои знание и опыт новичкам, Читать далее
С начала января следующего года ряд требований к капиталу увеличивается до 300 млн российской валюты. Любая кредитная организация, не дотянувшая до этого плана, может быть лишена лицензии. С минимальным требованием к капиталу в 300 млн, которое Читать далее
Новостной канал ИТАР-ТАСС опубликовал информацию, что Минвостокразвития предложено создание агентства, которое займется привлечением капитала и поддержкой экспорта Дальнего Востока. Главная задача организации — сформировать благоприятный образ региона у отечественных и иностранных инвесторов. Также в ее обязанности Читать далее