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Все из: капитал

Виталий Ваврищук: «Банки должны быть готовы к кризису постоянно»

Виталий Ваврищук: «Банки должны быть готовы к кризису постоянно»

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– Выполнение норматива LCR должно обеспечить банки ликвидностью на случай кризисной ситуации. Внедрение этого норматива фактически первым из Базель III – это сигнал рынку, что Нацбанк ожидает скорое начало нового кризиса, и поэтому банкам необходимо готовиться


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За год инвестиции в украинские IТ-компании выросли в 3 раза

За год инвестиции в украинские IТ-компании выросли в 3 раза

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Общий объем инвестиций в украинские IТ-компании в 2017 году составил $265 млн, что в 3,3 раза (на 231%) выше этого показателя в 2016 году. Читайте также: Экспорт компьютерных услуг в Украине в 2017г вырос на 7,6%


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МВФ озвучил прогноз по росту экономики Украины в 2018 году

МВФ озвучил прогноз по росту экономики Украины в 2018 году

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Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 3-3,5%. При этом МВФ считает, что этого недостаточно для преодоления отставания в развитии экономики и улучшения стандартов жизни в стране. Об этом заявил представитель МВФ


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Ротшильд поможет Порошенко продать бизнес

Ротшильд поможет Порошенко продать бизнес

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Президент Петр Порошенко выбрал компанию, которая поможет ему продать свои активы. Ею станет инвестиционная компания Rothschild, которая находится собственности одноименной династии банкиров, которая берет начало еще с середины восемнадцатого века. Об этом сообщил исполнительный директор и


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Начните зарабатывать на Форекс

Начните зарабатывать на Форекс

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Форекс считается одним из самых активных и прибыльных рынков для вложения инвестиций. Многие люди зарабатывают достаточно большой капитал с помощью Форекс. С помощью сайтов и статей опытные трейдеры и инвесторы передают свои знание и опыт новичкам,


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Банкам России нужно 10,8 млрд руб

Банкам России нужно 10,8 млрд руб

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С начала января следующего года ряд требований к капиталу увеличивается до 300 млн российской валюты. Любая кредитная организация, не дотянувшая до этого плана, может быть лишена лицензии. С минимальным требованием к капиталу в 300 млн, которое


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Развитие дальневосточных регионов

Развитие дальневосточных регионов

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Новостной канал ИТАР-ТАСС опубликовал информацию, что Минвостокразвития предложено создание агентства, которое займется привлечением капитала и поддержкой экспорта Дальнего Востока. Главная задача организации — сформировать благоприятный образ региона у отечественных и иностранных инвесторов. Также в ее обязанности


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