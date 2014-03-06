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Все из: каникулы

Уже прикрутили: Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта

Уже прикрутили: Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта

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Слободской край Минобразования рекомендует закрыть учебные заведения в Украине до 8 марта. От этом говорится в сообщении пресс-службы министерства. «Принимая во внимание решение кризисного комитета, Министерство образования и науки Украины рекомендовало всем учреждениям высшего образования и


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Власти хотят продлить каникулы

Власти хотят продлить каникулы

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Власти Киева запланировали ввести 1,5-месячные каникулы, которые будут проходить в декабре-январе. Именно введенная 2-семестровая система обучения в школах Киева сможет помочь городу сэкономить почти около 7 млн гривен. Будет введен 2-семестровый график обучения. Первый будет продолжаться


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Рада закрылась до июля

Рада закрылась до июля

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Вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский предупреждает о возможных провокациях 22 июня, в День скорби и чествования памяти жертв войны. «22 июня у нас еще одна сложная дата, которую могут использовать террористы», – сказал он, закрывая заседание


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