Власти Киева запланировали ввести 1,5-месячные каникулы, которые будут проходить в декабре-январе. Именно введенная 2-семестровая система обучения в школах Киева сможет помочь городу сэкономить почти около 7 млн гривен. Будет введен 2-семестровый график обучения. Первый будет продолжаться